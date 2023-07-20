必要藥品清單增至479項 抗感染藥新增最多

為因應疫情、俄烏戰爭、通膨、解封後其他傳染病增加等，衛福部食藥署昨公布預告擴大必要藥品清單至四七九項。

食藥署副署長陳惠芳表示，新品項經過醫學會、專家、疾管署建議後新增，以抗感染藥品最多，有廿五項，最快十月初上路。藥師公會全聯會理事長黃金舜則說，政府擴大必要藥品清單值得肯定，但仍需加強戰備藥品儲備。

食藥署日前預告修正必要藥品清單，共新增一一四項、刪除卅三項，從本來的三九八項，擴大至四七九項。新增以三大類藥品為主，分別是抗感染藥品廿五項、細胞毒性及輔助性化療藥品十九項、心血管藥品十二項，其中包括抗結核病、愛滋、疱疹的抗病毒藥物，也有抗鎖鏈蛇毒血清、腦脊髓膜炎疫苗等等。

疾管署副署長曾淑慧說明，蛇毒血清一直是疾管署列為重要生物製劑的監測品項，雖然鮮少使用，但為必要藥品。陳惠芳說，必要藥品如無法繼續製造、輸入或不足供應，最少半年前必須通報，若為天災其他不應歸責於藥商的理由，應於事件發生後卅日內通報。

「本次新增的戰備必須藥品很少，且大多庫存不足。」黃金舜表示，戰備藥品需未雨綢繆，即使沒有戰爭也要超前部署；外傷、燙傷藥本就在清單內，但「庫存一直都沒有補足」，且台灣八成五十七歲以上人口有一種慢性病，六十五歲以上七成有兩種慢性病，缺藥將非常嚴重，食藥署應邀藥師公會一同討論，讓清單更完備。