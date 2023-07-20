豬農怪農委會 不理性調控拍賣價

根據最新養豬頭數調查，國內毛豬在養量五二四點二萬頭，創史上新低，相較於去年十一月調查，以屏東縣減少最多，在養量總計減少近四萬頭，其次是台南市減少二點一萬頭、彰化減少七千多頭，雲林飼養場數減少二場，飼養頭數反而增加三千多頭。豬農直言，原物料飆漲，加上人工、電費齊揚，若沒有賺錢，當然會選擇收起來或減養。

國內養豬環境嚴峻 製表／彭宣雅 國內養豬大縣分別是屏東、雲林、彰化、台南及高雄。雲林縣養豬協會前理事長康富戶表示，現在原物料很貴，不僅工資、電費都上漲，還請不到人，豬農大多只是賺個固定薪資而已，儘管末端零售豬肉價格上揚，其實也是生意人賺走了，毛豬拍賣價格並沒有想像中得高。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，和上期調查相比，屏東縣養豬場減少了十五場，台南也減少十二場，彰化縣則減少了九場。

洪健鈞說，不僅豬隻在養頭數創新低，其實成熟種母豬僅剩五十萬餘隻，同樣創下歷史新低，如此困境歸咎於農委會近幾年不理性調控拍賣豬價，但乘勢上漲的終端豬肉產品價格並不會因此下跌。他也提到，目前進口豬肉第一名為加拿大，其豬肉屠體售價不到台灣的一半，農委會根本不需要拿錢去補貼進口。

不過多數豬農仍認為，即使飼養環境日益困難，仍須把豬養好、提高育成率才是根本。