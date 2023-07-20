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聯合報系 獲「銀響力新聞獎」2大獎

聯合報／ 記者周妤靜／台北報導

第三屆「銀響力新聞獎」昨天舉行頒獎典禮，願景工程基金會與聯合報合作的專題報導《照顧殺人》，獲得「數位創新獎」。聯合報數位版《把長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》，獲得電視及網路影音類「突發新聞獎」優選。

銀響力新聞獎由弘道老人福利基金會主辦，今年共179件作品參賽。

基金會董事長王乃弘表示，新聞媒體對高齡議題的關注提升，讓年輕世代有機會理解高齡者，有助於跨世代溝通，最重要的是新聞報導能影響政府決策。

願景工程與聯合報去年五月推出《照顧殺人》報導，直指「照顧殺人」案件是因制度不足而衍生的人倫悲劇，最負責任的照顧者，無奈被逼成殺害失能親人的殺人犯；現行司法體系，卻未能考量殺人者長期累積的「照顧創傷」，判刑不符社會期待。

評審團主席羅世宏表示，《照顧殺人》專題報導的文字、影音以及圖像構成極佳的沉浸式閱讀體驗，「讀過都會被感動。」

「期待政府看見人民的無奈。」願景工程基金會總監梁玉芳說，這是個沉重的專題，每一個故事都來自失能者、家庭照顧者的痛苦，是「死亡」與「眼淚」提煉的報導。

聯合報數位版《把長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》由蘭嶼私人護理所「雅布書卡嫩」出發，揭示離島長照現況和困境，以及原住民長輩需要的心靈療癒與文化尊重。報導獲得電視及網路影音類「突發新聞獎」優選。

聯合報記者林雍琁表示，採訪團隊至蘭嶼當天，預計受訪的長者過世，此趟非常考驗記者的危機處理與報導倫理。

殺人 蘭嶼 願景

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