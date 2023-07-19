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成本增加養豬環境日益艱困 豬農：把豬養好才是根本

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。圖／豬農提供
飼料價格大漲，毛豬難養，國內養豬場數、在養量再探底。圖／豬農提供

根據最新養豬頭數調查，國內毛豬在養量524.2萬頭史上新低，場數5893場也逐漸減少中；豬農認為，原物料飆漲，加上人工、電費齊揚，目前有賺錢的畜牧業者才會繼續養，若沒有賺錢，當然會選擇收起來不養，或者減養、少養；但即使養豬環境日益艱困，豬農仍認為，還是回歸本業、把豬養好才是根本。

雲林縣養豬協會前理事長康富戶表示，現在原物料很貴，大宗物資漲太多，養豬成本增加，工資電費都上漲，且請不到人，養豬沒有賺錢就會收場，現在大多是養部分賺個固定薪資而已，若養了還虧錢等於白忙一場。原物料漲一倍以上，豬價雖上漲，也才漲10多元，即使進口豬肉補充，進口豬也不便宜；他認為，末端零售豬肉價格上揚，其實也是生意人賺走了，毛豬拍賣價格並沒有想像中的高。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，最新5月份的養豬頭數調查進一步分析，和上期(2022年11月)調查相比，雲林縣飼養場數減少2場，飼養頭數反而增加3765頭；屏東縣飼養場數減少15場，飼養頭數減少3萬8108頭；彰化縣飼養場數減少9場，飼養頭數減少7244頭；台南市飼養場數減少12場，飼養頭數減少21284頭，若和去年11月在養頭數56萬9914頭相比較，減養幅度達到3.76%居全台之冠。

他表示，豬隻在養頭數若與去年同期5月相比，總頭數減少13萬頭，其中總頭數524萬頭、種母豬50萬頭持續創下歷史新低，而種母豬是場內的火車頭，在歷經國內現貨玉米價格飆漲，許多畜主自主性減養以求生存 ，加上小豬下痢、藍耳病的疾病影響，種母豬更新率提高，淘汰數量上升，但台灣每頭母豬年上市肉豬頭數，依然在15.2頭左右，原地踏步沒有成長；而多數豬農仍認為，即使飼養環境日益困難，但仍須把豬養好、提高育成率才是根本。

國內養豬越來越少，日前農委會仍宣傳傳統豬瘟拔針後要外銷；逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，現在政府已經在控制國內消費市場豬隻的屠宰量，傳統市場豬肉攤採購豬肉有限制，且零售價格高漲，消費各環節都叫苦連天。他認為，宣傳出口豬肉是政治秀，出口量不會太多，若以日本為主要外銷市場，日本原本就從荷蘭、澳洲、義大利等地大宗進口豬肉，台灣豬肉外銷要有競爭力，一定又是農委會拿錢補貼。

豬肉 豬價 農委會

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