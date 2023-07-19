史上新低！最新養豬頭數調查出爐 在養量524.2萬頭

國內養豬場數、在養量持續創新低。根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2023年5月底，國內養豬場再創新低，為5893場，比上次、2022年11月調查的5991場減少98場；也比去年同期6133場，減少240場；時空背景轉換，若拉長10年統計顯示，國內養豬從103年4月的8449場到目前最新的5893場，足足減少2556場，養豬場數量大減30%，且持續下滑中。

而值得關注的是毛豬在養量，2023年5月底，國內毛豬在養量為524.2萬頭史上新低；比上期統計(2022年11月)531.6萬頭減少7.4萬頭；和去年同期537.5萬減少13.3萬頭。

中央畜產會評估，毛豬在養量保持至540萬頭，國內的產銷較為平衡不吃緊。而目前的在養量遠低540萬頭，是否衝擊即將到來的中元節供應，農委會認為，今年中元節的毛豬供應量和去年差不多，足以因應市場所需。

農委會分析，近年因重視環保，環保設施成本高，因此小場退場；加上這兩年飼料高漲，也衝擊豬農飼養意願，國內養豬呈現少場、多養、企業化經營趨勢。

養豬頭數調查一年兩次，每年5月、11月進行；農委會畜牧處副處長江文全說，養豬場數減少是必然趨勢，少數兼業型的農戶退場，加上這幾年來飼料成本相對高，部分部分育成率、生產效率較差、不具有競爭力的牧場就會退場；此外小豬下痢(PED)、藍耳病等疫情普遍，也直接影響到毛豬在養頭數，就算母豬看起來數量變動不大，但小豬頭數減少了；加上部分豬場正在改建中，因此飼養場數、在養量仍下降。

江文全表示，雖毛豬在養量減少，但目前上市體重都比以往重，因飼料價高，豬價和歷年相比單價也在高點，豬農因應策略是將毛豬養大些，因此過去這時間點毛豬上市體重為122、123公斤，目前有125、127公斤，也因此頭數減少，但供應的肉量並沒有減少這麼多。

他表示，維持一定的糧食自給率跟糧食安全，是政府核心工作，國產豬肉消費有一定比例，仍會持續維持，未來可預期的是，養豬規模會維持目前規模，但養豬場數會越來越少；目前每場平均飼養規模為800頭，未來將會到1000頭以上規模化飼養；至於兼業、飼養200頭以下的小場，環保壓力較大，也會趨於減少。

中央畜產會執行長陳中興表示，這幾年國內養豬減少，除了百億基金挹注豬場改建，小豬場離牧外，台糖改建沒有如期改建完成，也是豬源暫時減少的原因之一；國內供應不足時，會由國外進口補足，今年正好遇到歐美歐洲豬量減少、美洲價格也往上漲，進口無利可圖緩進口，也才有之前的獎勵措施，目的在因應國內需求。