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性騷擾行為人皆應行政罰？婦女新知：不利強化雇主義務

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

行政院上周四公布政院版性平三法修正草案，立法院委員會預計明後天進行法案審查。婦女新知基金會今聲明就政院版草案提出五項主張，包括申訴人留職停薪不應入法、最高負責人範圍定義應更周全、 增加「信仰活動」為權勢性騷擾關係等。對於現代婦女基金會、勞團主張所有性騷人行為人都適用行政罰裁處，新知則持保留態度，理由是若行為人皆以行政罰裁處，並不利雇主角色與義務之強化。

聲明表示，依政院版的性別工作平等法修正草案，僅被害人提申訴時，雇主才有義務「採行避免申訴人受性騷擾情形再度發生之措施」，若雇主僅知悉有性騷擾事件，而被害人未提出申訴時，雇主就沒有相關義務。因此新知主張，雇主保護照顧義務不應「雙軌制」，雇主防治義務不該因被害人申訴與否有差別，避免未來案件往不申訴方向傾倒。

不過，勞動部對此解釋，院版性工法修正草案已明定，雇主不論是否接獲正式申訴，均有應盡之防治義務，即使沒有接獲申訴，亦須就相關事實進行必要之釐清，對工作場域做適當的調整。

第二點，新知認為，院版草案新增當性騷擾行為人為最高負責人或僱用人時，申訴人得申請留職停薪，但立即「停薪」將造成申訴人頓失收入，等於是對申訴人的不利處分，除與現行性工法第36條相違背，也恐造成大量申訴黑數。

新知表示，這次修法雖補上性騷擾行為人為最高負責人的漏洞，但對「最高負責人」範圍定義不夠明確，建議「最高負責人」定義應比照「大量解僱勞工時禁止事業單位代表人及實際負責人出國處理辦法」第2條第1項臚列之「事業單位代表人」。

除此，新知指出，草案將行政裁罰起算時點設為提出申訴日起算3年內；但提出申訴後仍須經調查、等待調查結果，才會進入裁罰，為讓時效認定更有利於當事人，應將行政裁罰起算時點設為性騷擾認定成立日起算3年內。

聲明也談到，這波MeToo浪潮當中不乏因宗教信仰，藉由主導敬拜或崇拜行為而為性騷擾甚至性侵的事件，過去曾發生加害人為同一人，在同一加害手法下，被害人當中一人因與宗教團體有聘僱關係、另一人為一般信徒，而導致前者案件被起訴、後者案件卻因無法符合現行法律下權勢定義因而不起訴的案例，建議「權勢性騷擾」定義應納入「信仰活動」以含括因信仰崇拜而利用權勢或機會為性騷擾事件。

針對其他民間團體主張所有行為人都應適用行政罰，新知則持保留態度。聲明指出，行政罰裁處的罰鍰是交給政府，無益於對被害人的支持與賠償，且性騷擾行為是對實質權利的侵害，嚴重性遠超過違反行政秩序。再者， 一旦所有職場性騷擾行為人皆被處以行政輕罰，難免造成雇主對行為人的懲處被輕輕放下，甚或直接削弱雇主處理職場性騷擾的意願與作法。

若擔心已離職的加害人無法被雇主懲處，新知指出，可在性工法中增設職場性騷擾加害人前任雇主的告知義務，只要前任雇主接到其他雇主針對加害人的資歷查核（reference check），即有義務告知加害人過去有性騷擾行為經調查成立情事。

性騷擾 職場

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