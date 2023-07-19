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評審團：讀過都會感動 願景工程與聯合報系奪銀響力2獎

聯合報／ 願景工程／周妤靜
《照顧殺人》獲銀響力新聞獎數位創新獎，左起為評審團主席羅世宏、願景工程記者周妤靜、願景工程攝影記者陳靖宜。記者蔡宗儒／攝影
《照顧殺人》獲銀響力新聞獎數位創新獎，左起為評審團主席羅世宏、願景工程記者周妤靜、願景工程攝影記者陳靖宜。記者蔡宗儒／攝影

第三屆「銀響力新聞獎」今天（19）舉行頒獎典禮，願景工程基金會與聯合報合作的專題報導《照顧殺人》，獲得「數位創新獎」。聯合報數位版《把長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》，獲得電視及網路影音類「突發新聞獎」優選。

銀響力新聞獎由弘道老人福利基金會主辦，今年報名件數創新高，共有179件作品參賽。弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，新聞媒體對高齡議題的關注提升，讓年輕世代有機會理解高齡者，有助於跨世代溝通；高齡者也因此展開互助行動、參與社會。最重要的是，新聞報導能夠影響政府決策。

今年獎項新增「數位創新獎」及「調查報導獎」。中正大學傳播系教授羅世宏是評審團主席，13位評審來自媒體及高齡領域的專家學者，包括：台灣大學社工系教授楊培珊、銀享全球共同創辦人楊寧茵、中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。

評審團主席羅世宏說，「高齡議題要透過數位創新、紮實的採訪技巧報導與挖掘，讓更多人認識、關注高齡議題。」他頒發數位創新獎前表示，自己在兩周前成為照顧者，必須照顧90歲父親，出席典禮前才在安裝老父的電動床，感慨長照需要諸多學習。

願景工程與聯合報去年五月推出《照顧殺人》，直指「照顧殺人」案件是因制度不足而衍生的人倫悲劇，最負責任的照顧者，無奈被逼成殺害失能親人的殺人犯；現行司法體系，卻未能考量殺人者長期累積的「照顧創傷」，判刑不符社會期待。

羅世宏表示，《照顧殺人》專題報導的文字、影音及圖像構成極佳的沈浸式閱讀體驗，「讀過都會被感動。」因此獲得數位創新獎。願景工程基金會總監梁玉芳說，這是個沉重的專題，每一個故事都來自失能者、家庭照顧者的痛苦，是「死亡」與「眼淚」提煉的報導，「期待政府看見人民的無奈，將長照2.0的資源分給最需要機構照顧的家庭，讓精疲力竭的人多一種選擇。」

聯合報數位版《把長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》由蘭嶼私人護理所「雅布書卡嫩」出發，揭示離島長照現況和困境，以及原住民長輩需要的心靈療癒與文化尊重。報導獲得電視及網路影音類「突發新聞獎」優選。聯合報記者林雍琁表示，採訪團隊至蘭嶼當天，預計受訪的長者過世，此趟非常考驗記者的危機處理與報導倫理。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

《長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》獲得電視及網路影音類突發新聞獎優選，左起為頒獎人王亞維、聯合報記者林雍琁、聯合報攝影記者蔡青縈。記者蔡宗儒／攝影
《長照帶進蘭嶼 部落女兒用現代醫療破除文化迷思》獲得電視及網路影音類突發新聞獎優選，左起為頒獎人王亞維、聯合報記者林雍琁、聯合報攝影記者蔡青縈。記者蔡宗儒／攝影

長照 蘭嶼

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