快訊

最新民調／柯文哲支持度跌破3成！郭台銘若參戰 四腳督之爭「他」墊底

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

新竹驚傳員警派出所內中槍身亡 同仁已封鎖現場

影／庄頭劇場巡演 明華園搬出11年未演「超炫白蛇傳」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
睽違11年未演出的明華園「超炫白蛇傳」，將於8月26日在嘉義縣太保縣府廣場演出。記者葉冠妤/攝影
睽違11年未演出的明華園「超炫白蛇傳」，將於8月26日在嘉義縣太保縣府廣場演出。記者葉冠妤/攝影

疫後振興表演藝術產業，文化部首度匯聚雲門舞集、明華園、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團，從8月至12月舉行「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」於全台10縣市巡演，每場次將由1個「台灣品牌團隊」或「TAIWAN TOP演藝團隊」演出經典劇目，並攜手5個傑出團隊輪番上陣，總共超過60個團隊，將以庄頭劇場形式演出。

文化部長史哲表示，疫情對全球表演藝術造成極大衝擊，也改變了人與人的互動，疫後除了要恢復正常吃飯、逛街等生活，也要正常看戲，更要讓看表演藝術的感動也恢復常態，這次集合了台灣經典大團，把劇場搬到庄頭，從文化平權角度發動巡演，要將表演藝術的感動帶到觀眾面前，從基礎找回藝文欣賞人口。

行政院副院長鄭文燦則說，文化是一個國家的軟實力，也是國家的靈魂，這是集合台灣最好的團隊，作為疫情後給地方的小獻禮。他也保證，明年文化部預算一定比今年多很多。

明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳說，這次明華園演出的劇碼是11年未演「超炫白蛇傳」，需動員台前台後2、300人協力，當年更曾創造10萬觀賞的紀錄，一輩子一定要親身體驗一次。紙風車劇團團長任建誠則說，「哪吒鬧龍宮」不久前才在匈牙利演給烏克難難民小朋友看，結合傳統布袋戲跟現代劇場，帶孩子一起冒險。

台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇「勸世三姐妹」，日前台中場次場場秒殺完售，也將於12月16日於彰化社頭運動公園演出。躍演藝術總監曾慧誠說，這會是今年大家可以看到「勸世三姐妹」的一次機會。

文化部指出，今年度巡演共規畫10場次，邀請超過60個表演團隊，包括雲門舞集、明華園戲劇總團、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團等，將有雲門舞集「十三聲」、優人神鼓「金剛心」等巡演國際膾炙人口的經典劇目。

第一場將於8月5日在雲林縣西螺大橋草坪廣場，由雲門舞集帶來「十三聲」演出，當天下午將由雲林縣在地5個表演團隊，包括太日樂集、雲林愛樂室內合唱團、吳萬響掌中劇團、真雲林閣掌中劇團及樂耕農室內樂團進行演出，類型從舞蹈、音樂至掌中戲，呈現台灣表演藝術的多樣性，各場活動當天也將安排特色文創市集。

紙風車劇團將於10月28日在南投寶湖宮天地堂地母廟第七停車場演出「哪吒鬧龍宮」。記者葉冠妤/攝影
紙風車劇團將於10月28日在南投寶湖宮天地堂地母廟第七停車場演出「哪吒鬧龍宮」。記者葉冠妤/攝影

劇場 文化部 明華園

延伸閱讀

兩廳院辦永續國際年會 盼開啟台灣綠色劇場時代

劇場的未來在平板電腦？ 疫後線上劇場更夯引進百老匯

聯手鹽酥雞、按摩和啤酒 疫後劇場跨界合作跨得兇

鼓勵年輕人進劇場 蔣萬安將推18-21歲「你看戲我埋單」

相關新聞

午後對流雲系旺盛 新北、桃園等15縣市大雨特報

中央氣象局下午4時45分發布15縣市的大雨特報， 午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北、南投、嘉義以南、台東地區...

颱風「杜蘇芮」最快周六生成 周末天氣曝光

中央氣象局預報員張承傳表示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，預計周五變成熱帶性低氣壓，最快周六生成今年編號第五號颱風「杜蘇芮」...

最美里長陳紫渝穩交網崩潰 精神科醫師指恐有「這障礙」

新北市永和區永福里長「最美里長」陳紫渝今爆出與警察相戀、進入交往關係。對此，網友評價相當兩極，部分願意給予祝福，但也有部...

受新冠影響平均餘命跌破80歲 這原因不改善恐持續折壽

國內新冠中重症患者人數還在上升。台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠疫情對各國平均餘命造成衝擊，台灣受衝擊時...

旅宿業大缺工「來應徵就用」？勞動部打臉：錄取率僅6.7％

部分旅宿業者反映缺工找不到人，也有業者表示，「只要有求職履歷來，幾乎來了就用」。勞動部今（19）日表示，截至昨止，已彙收...

台水加強基隆水質監控頻率 隨時調整淨水操作

基隆地區民眾近日出現用水疑慮，台水公司今天表示，暖暖淨水場緊急於淨水設備添加活性碳，並同時動員人力至各社區及用戶端現場了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦