影／庄頭劇場巡演 明華園搬出11年未演「超炫白蛇傳」

疫後振興表演藝術產業，文化部首度匯聚雲門舞集、明華園、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團，從8月至12月舉行「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」於全台10縣市巡演，每場次將由1個「台灣品牌團隊」或「TAIWAN TOP演藝團隊」演出經典劇目，並攜手5個傑出團隊輪番上陣，總共超過60個團隊，將以庄頭劇場形式演出。

文化部長史哲表示，疫情對全球表演藝術造成極大衝擊，也改變了人與人的互動，疫後除了要恢復正常吃飯、逛街等生活，也要正常看戲，更要讓看表演藝術的感動也恢復常態，這次集合了台灣經典大團，把劇場搬到庄頭，從文化平權角度發動巡演，要將表演藝術的感動帶到觀眾面前，從基礎找回藝文欣賞人口。

行政院副院長鄭文燦則說，文化是一個國家的軟實力，也是國家的靈魂，這是集合台灣最好的團隊，作為疫情後給地方的小獻禮。他也保證，明年文化部預算一定比今年多很多。

明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳說，這次明華園演出的劇碼是11年未演「超炫白蛇傳」，需動員台前台後2、300人協力，當年更曾創造10萬觀賞的紀錄，一輩子一定要親身體驗一次。紙風車劇團團長任建誠則說，「哪吒鬧龍宮」不久前才在匈牙利演給烏克難難民小朋友看，結合傳統布袋戲跟現代劇場，帶孩子一起冒險。

台灣首部以牽亡文化為主題的音樂劇「勸世三姐妹」，日前台中場次場場秒殺完售，也將於12月16日於彰化社頭運動公園演出。躍演藝術總監曾慧誠說，這會是今年大家可以看到「勸世三姐妹」的一次機會。

文化部指出，今年度巡演共規畫10場次，邀請超過60個表演團隊，包括雲門舞集、明華園戲劇總團、FOCA福爾摩沙馬戲團、布拉瑞揚舞團、紙風車劇團、優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團等，將有雲門舞集「十三聲」、優人神鼓「金剛心」等巡演國際膾炙人口的經典劇目。