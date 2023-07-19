颱風「杜蘇芮」最快周六生成 周末天氣曝光

中央氣象局預報員張承傳表示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，預計周五變成熱帶性低氣壓，最快周六生成今年編號第五號颱風「杜蘇芮」；至於周一的預報分歧較大，有的往西、有的往北走，周一較明朗。

至於明天的天氣與今天差不多，張承傳說，明日水氣比較多，屬多雲到晴，午後雷陣雨較明顯，西半部地區、東半部山區，中南部山區有局部大雨；明日下雨會比較久一點，恆春半島則有零星降雨。

五、六、日的太平洋高壓比較增強，降雨比較趨緩。至於周一的天氣，要看未來的天氣走向東半部會有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴、午後雷陣雨。

氣溫部分，明天的氣溫介於32至35度左右，36度的區域比較廣一點，明天台北、中南部跟宜蘭、台東都可能出現局部36度高溫。