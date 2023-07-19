亞太永續行動獎揭曉 大林慈濟等三院獲健康福祉金獎

2023第二屆「APSAA亞太永續行動獎」經開放徵選SDGs成功案例，今年共有50家單位參獎，總參獎件數高達79件，最終評選金獎17件、銀獎28件及銅獎23件，在醫療部分，則有嘉義大林慈濟醫院、台北市立聯合醫院中興院區、高雄市立小港醫院等家醫院獲得「健康福祉」金獎。

在頂尖永續長獎部分，分別由玉山金控總經理陳美滿、家福總監蘇小真、雲林科技大學校長楊能舒、大林慈濟醫院副院長林名男等四人獲選，得講者結合自身專長及職權，將環境、社會和公司治理（ESG）議題，整合於企業的營運決策、風險控管、管理流程與企業文化範疇中，致力推動組織邁向永續發展。

林名男副院長於94年至大林慈濟醫院服務，除擔任家醫科主治醫師，兼任社區醫療部副主任，積極規劃社區健康營造、社區預防保健等計劃，帶動全院推動健康促進醫院的風氣，民國95至97年大林慈濟連續三年獲環保署頒發「企業環保獎」。

為與國際接軌，林名男副院長積極爭取經費，鼓勵醫護同仁投稿WHO健康促進醫院國際年會，100年成為全國第四家榮獲「健康促進醫院典範獎」醫院。101年參加WHO健康促進醫院國際網絡聯盟主辦「健康促進醫院典範選拔活動，榮獲「全世界第一家健康促進醫院典範醫院」殊榮。

108年林名男副院長參與世界家庭醫學會有關環境友善工作小組(WONCA Working Party on Environment)，積極參與促進家庭醫師如何減少對環境衝擊的相關議題。111年台灣家庭醫學醫學會出版預防醫學教科書中，撰寫有關氣候變遷與健康專章。

112年接受英國國家健康服務(National Health Service, NHS)醫師領導與管理永續師資小組邀請，分享如何在醫療領域減少環境衝擊的實務經驗。

「APSAA亞太永續行動獎」的主辦單位為台灣永續能源研究基金會，台灣企業永續研訓中心理事長簡又新表示，觀察本屆參獎案例，可深刻感受到國內不少企業、大學、醫院及政府機關將「永續發展目標」(SDGs)、組織經營方針、永續策略藍圖等結合，擬定具體方案及績效指標，成果令人驚豔。

聯合國2015年宣布「2030 永續發展議程（Agenda 2030）」，並通過17項永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs），明確擘劃全球未來 2016至2030年間努力方向。過去 7 年多來，世界各地眾多組織陸續將 SDGs融入內部文化，採取創新性策略，以期永續發展。