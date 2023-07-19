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最美里長陳紫渝穩交網崩潰 精神科醫師指恐有「這障礙」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
被網友封為「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝，今證實穩定與凃姓員警交往。本報資料照片
被網友封為「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝，今證實穩定與凃姓員警交往。本報資料照片

新北市永和區永福里長「最美里長」陳紫渝今爆出與警察相戀、進入交往關係。對此，網友評價相當兩極，部分願意給予祝福，但也有部分表示相當失望，更表示陳紫渝無法下屆將無法連任。精神科醫師提醒，當偶像公開談戀愛時，粉絲可能會感到失望、嫉妒或憂慮，並將負面情感投射到他人身上，若已達到影響日常生活，恐有「投射型認同障礙」，建議尋求專業幫助。

「最美里長」陳紫渝今證實，已和永和永和警分局秀朗派出所凃姓員警交往中，並會好好珍惜。對此，許多喜愛陳紫渝的網友相當崩潰，在PTT論壇上留表示：「臉書人氣要崩了」、「豬哥票崩潰」、「宅宅準備仇警」，更有網友說出「下次不用選了」，預言陳紫渝將無法連任永福里長職位。

民眾對於喜愛的公眾人物「由愛轉恨」時有所聞，但開業精神科醫師楊聰財表示，當偶像公開談戀愛時，粉絲可能會感到失望、嫉妒或憂慮，與心理上的「連結和期望」有關。對偶像抱有「特殊的情感連結」，視其為憧憬、追逐和崇拜的對象，因此當偶像進入現實世界的「戀愛關係」時，粉絲可能會感到「親密關係中斷、與偶像的關聯性減少，甚至是失去獨特感」。

「不僅可能是『投射性認同障礙』，可能涉及到其他心理因素。」楊聰財指出，投射性認同障礙是一種心理機制，會將自己的特徵、欲望、情感投射到他人身上，並將「視其為自己的一部分」，可能將負面情感、衝突、不安全感投射到偶像或其他相關人士身上。

楊聰財提出3點自我注意事項，若因為看到偶像和其他人有親密關係而感到「嫉妒和失落」；或因偶像戀愛，感到「自尊心或價值觀受威脅」；以及「群體認同壓力」，在其他粉絲槍口一致的批判下，擔心自己無法融入，因此加入討厭行列中。

若有上述的現象，並且影響到日常生活，楊聰財提供5點建議：

1.「接納情緒」：承認自己對偶像進入關係所產生的情緒，且皆為正常反應。

2.「分享感受」：和家人或信任的朋友分享自己的感受。

3.「轉移注意力」：專注喜歡的興趣上，達到情感上的放鬆和滿足感。

4.「改變觀點」：試著換角度看待偶像，將其視為他們的個人生活決定，並尊重他們的選擇，給予祝福。

5.「自我成長與探索」：利用這次事件「思考自己的價值觀和目標」，並專注於個人成長和自我探索。

楊聰財提醒，若可以一步一步做到以上，可以建立健康的自我認同，以及與偶像間健康的情感聯繫。若仍感到情感困擾非常嚴重，建議尋求專業的精神醫療團隊的協助，幫助增強自我認識、情緒調節能力和人際關係技巧。

一步一步做到以上，以建立健康的自我認同，以及與偶像間健康的情感聯繫。

陳紫渝 粉絲 醫師

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