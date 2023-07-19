變更補植比例 三鶯延伸八德、北竿機場等3案過環評大會
環保署今審查萬大電廠擴充暨松林分廠水利發電計畫環差、捷運三鶯線延伸桃園八德段工程環評、北竿機場跑道改善計畫環評，環委建議，北竿機場跑道改善案植栽移補植比例改為1比2，營運期間航站使用的航勤運輸車輛優先使用電動車，或符合最新1期排放標準汽油車、最新2期排放標準柴油車，3案均通過環評大會。
萬大電廠擴充暨松林分廠水利發電計畫，位於南投縣仁愛鄉、濁水溪上游河段沿線，原環說書核定的開發計畫內容為萬大電廠擴充機組#4及其附屬設施、松林分廠及其附屬設施含松林攔河堰，考量松林堰下游的霧社溪與萬大溪匯流口嚴重淤積，颱風洪水期間，濁水逆流淹沒松林堰，台電欲增設松林堰專管，可維持颱風洪水期間松林分廠正常取水發電，維持綠能發電穩定。
捷運三鶯線延伸桃園八德段工程位於桃園市八德區，自三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4.03公里，共配置3車站（LB12a、LB13、LB14），新北市政府表示，完成後可強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益，串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線）。
北竿機場位於連江縣北竿島，現況面積約27公頃，既有設施包含航空站、塔台氣象站、停機坪、滑行道、跑道等，跑道長1150公尺、寬30公尺，航廈年容量為19.6萬人次。為確保飛行安全、提升航班效率、增加旅運容量，連江縣政府欲在原機場設置約20公頃的新航站，並將跑道南側延伸至總長1500公尺，寬度增至45公尺，跑道南、北兩端填地面積約16公頃；既有航空設施保留並更新，另將既有滑行道改善及延伸，以連結北側新航站區，改善後，北竿機場總面積達64.9公頃。
環委對於萬大電廠擴充暨松林分廠水利發電計畫環差案及捷運三鶯線延伸桃園八德工程案沒太多意見，但針對北竿機場跑道改善案則建議，營運期間地下水監測每年豐水期及枯水期各進行1次、若移植植株死亡時，以1比2比例補植園生樹種、施工期間進行爆破作業時，加強海域露脊鼠海豚觀測及因應措施、營運期間航空站所使用的航勤運輸車輛優先使用電動車，或是符合最新1期排放標準的汽油車輛、最新2期排放標準的柴油車輛。
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