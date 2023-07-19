變更補植比例 三鶯延伸八德、北竿機場等3案過環評大會

環保署今審查萬大電廠擴充暨松林分廠水利發電計畫環差、捷運三鶯線延伸桃園八德段工程環評、北竿機場跑道改善計畫環評，環委建議，北竿機場跑道改善案植栽移補植比例改為1比2，營運期間航站使用的航勤運輸車輛優先使用電動車，或符合最新1期排放標準汽油車、最新2期排放標準柴油車，3案均通過環評大會。

萬大電廠擴充暨松林分廠水利發電計畫，位於南投縣仁愛鄉、濁水溪上游河段沿線，原環說書核定的開發計畫內容為萬大電廠擴充機組#4及其附屬設施、松林分廠及其附屬設施含松林攔河堰，考量松林堰下游的霧社溪與萬大溪匯流口嚴重淤積，颱風洪水期間，濁水逆流淹沒松林堰，台電欲增設松林堰專管，可維持颱風洪水期間松林分廠正常取水發電，維持綠能發電穩定。

捷運三鶯線延伸桃園八德段工程位於桃園市八德區，自三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4.03公里，共配置3車站（LB12a、LB13、LB14），新北市政府表示，完成後可強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益，串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線）。

北竿機場位於連江縣北竿島，現況面積約27公頃，既有設施包含航空站、塔台氣象站、停機坪、滑行道、跑道等，跑道長1150公尺、寬30公尺，航廈年容量為19.6萬人次。為確保飛行安全、提升航班效率、增加旅運容量，連江縣政府欲在原機場設置約20公頃的新航站，並將跑道南側延伸至總長1500公尺，寬度增至45公尺，跑道南、北兩端填地面積約16公頃；既有航空設施保留並更新，另將既有滑行道改善及延伸，以連結北側新航站區，改善後，北竿機場總面積達64.9公頃。