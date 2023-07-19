2023淨零轉型民意調查 逾8成民眾願付更多電價減少氣候災損

台大風險中心進行氣候與能源相關民調行之有年，為了解民眾在氣候風險感知、政府治理信任、能源政策支持、淨零科技使用等面向的認知與態度，進行「2023年淨零轉型民意調查」，今天召開記者會指出，民調結果發現逾8成民眾願付更多電價，以減少未來氣候的災損。

台大國家發展研究所助理教授林竣達說明，這次調查發現，90.8％民眾親身感受氣候變遷影響、88％認為不做任何改變會面臨重大災害、87％認為應積極進行能源轉型、19.4％已受到氣候災害導致身體或財產上的損失，其中有15.6％損失超過40萬元。

政治大學創新國際學院長杜文苓指出，調查發現，民眾認為跨部門氣候治理待改善、因應氣候衝擊能力不足，期待政府完備調適政策，當中也涉及政黨問題。調查顯示，18至30歲較支持政府氣候政策的推行，31至40歲族群對於執政黨的信任較為保留；進一步分析，民眾對於民進黨與小黨的信任度較高，對國民黨及民眾黨的信任度較低，但兩者比較之下，民眾黨的支持度較國民黨高。

杜文苓表示，民眾對於政府面對氣候變遷要加強的能力，主要有三個選項，包含如何面對氣候變遷、氣候變遷的評估、氣候變遷的法規訂定，雖法規在逐步推行，但有7成民眾在意政府應加強如高溫、缺水的緊急應變能力。

台大風險中心博士後研究員林木興表示，根據調查，有83％民眾願意更多電費以減少未來氣候災損。現行電價每度為2.6元，願意支付的電價中，以每度多付「未滿1元」、「1元以上未滿2元」的比例最高，分別約占30％；每度願意多付「2元以上未滿3元」有12.5％，另11.6％民眾不願意多付。

林木興進一步指出，以年齡層來區分的話，願意支付每度電「3至3.5元」族群，以21至30歲比例占4成最高；願意支付「2.7至2.9元」族群，以50歲以上民眾最多。

台大風險中心主任周桂田補充，以「願意付多些電費改用再生能源電力」題目來說，有高達7成民眾表達支持，代表能源轉型已成民眾普遍意識，政府應更系統規畫再生能源的推動；但有48.8％民眾認為，近年停電事故頻繁，應促進能源多元化與分散化，以強化電力系統韌性。

周桂田表示，認為加速發展再生能源的民眾占52％最多，其次為電價合理、減少電力使用，而使用核電或增加供電來源僅占6.9％；周桂田說，「台灣的電力是綠電不夠」，根據先前的調查，自1999年至迄今，發生停電主要為電網韌性問題，而非電力不足，因此首要加強供電安全，像是2017年815大停電，最後投入約700億加強改善，電價需合理化才能加強。