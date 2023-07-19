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杜蘇芮颱風周六可能生成 氣象局曝關鍵及可能路徑

聯合報／ 記者楊竣傑陳智華╱台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。本報資料照片

菲律賓東方海面熱帶擾動周五可能形成熱帶性低氣壓，周六再增強為第5號颱風杜蘇芮，氣象局指出，杜蘇芮可能往西北朝呂宋島方向移動，也不排除往北經過台灣東邊，關鍵是太平洋高壓。

中央氣象局預報員劉沛滕今天指出，目前在菲律賓東方海面熱帶擾動，預計周五前後增強為熱帶性低氣壓，因環境有利發展，有可能再增強為颱風，但太平洋高壓的強弱會影響到熱低甚至颱風的路徑。

劉沛滕表示，如果北邊太平洋高壓強，屆時颱風可能往西北朝呂宋島方面移動；如果高壓減得快，不排除往北從台灣東邊經過。

劉沛滕指出，即日起至周五的天氣依然是不下雨時高溫悶熱，今天全台都要留意午後雷陣雨，可能持續下到夜間，午後中南部地區及各山區有局部大雨發生的機會。

颱風 氣象局

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