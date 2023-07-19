林志玲挺身拒絕性騷擾！參與公益喊「你不是一個人」

近期台灣各種 #MeToo 風潮未平，在此之際，林志玲受邀參與公益活動，站出來參加「TAND UP！對抗騷擾，挺身而出」的計畫，希望杜絕街頭性騷擾，林志玲更呼籲，「希望大家一起STAND UP挺身而出，面對騷擾你不是一個人，也不應該是一個人！」

巴黎萊雅L’Oréal Paris從2020年至今，在全球發起TANDUP計畫，設計拒絕街頭性騷擾的5D行動方針，今年在台灣邀請林志玲、勵馨基金會共同合作，參與「STAND UP！對抗騷擾，挺身而出」的全球活動，活動配合勵馨基金會宣導講座，預計將深入校園及社區進行500場的宣講計畫。

根據巴黎萊雅調查，高達八成的女性曾經遭遇或目睹過性騷擾，並且高達86%的女性在街頭遭遇性騷擾的當下不知道如何干預，林志玲也強調，面對騷擾你不是一個人，也不應該是一個人。

巴黎萊雅與非政府專家組織 RIGHT TO BE，更推出拒絕騷擾 5D 訓練，可以來應對騷擾或是提供協助，林志玲也鼓勵，不分男女，都要學習巴黎萊雅5D訓練計畫，在可能突然遭遇街頭騷擾，或只是目睹騷擾狀況，都可以運用5D方式，來做出適當安全的行動或提供協助。