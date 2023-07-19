長榮航空機師酒測連測八次才放行 民航局：要求長榮立即改善

桃園市機師工會今發聲明指出，5月6日長榮航空BR625航班一位美籍日裔機長，執行自紐約飛往安克拉治的班機，卻在報到後驗出酒測值達0.23，連測8次才放行。民航局回應，依「航空器飛航作業管理規則」規定，機組員飛行值勤前之酒測，包括組員報到前的自我檢測、國內機場出發航班由公司執的100%檢測、國內各機場則以精密儀器進行抽測，另外，國外機場主管機關也會執行抽檢。

經民航局了解，此案是長榮航空公司外站以精密儀器抽測時發生，依據長榮航空公司的規定，此類抽測，如第一次檢測未符合標準，可於15分鐘後再檢測一次，如仍檢出未符合標準，機師不得值勤。本案因最後檢測結果為零，因此長榮航空並未通報民航局。

但檢視過程，長榮航空外站人員未依照公司程序，進行超過二次以上的酒測及後續處置，民航局除重申酒駕零容忍外，將依據民航法57條要求立即改善。