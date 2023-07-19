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聯合航空10/30增班台北-舊金山 每周航班達14班

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
聯合航空台北-舊金山直飛航班將增至每日兩班，全新航線將由波音 777-200ER 廣體機型執飛。圖／聯合航空提供
聯合航空台北-舊金山直飛航班將增至每日兩班，全新航線將由波音 777-200ER 廣體機型執飛。圖／聯合航空提供

聯合航空（UAL）今宣佈，預計今年10月30日起將台北-舊金山的每日直飛航班增加為每周14 個班次（東行），待主管機關核准後執飛。新增服務將為台北的旅客提供更多飛往舊金山的航班選擇，並透過聯合航空的舊金山樞紐機場方便銜接至美國本土、加拿大和拉丁美洲等各大城市。

自今年10月30日起，新增的台北出發航班UA852 將在每日中午過後自台北起飛，並於當日上午抵達舊金山。回程航班 UA853將在舊金山當地時間10 月29日午夜前首航，並於出發地日期的兩日後清晨時間抵達台北，此時間表適用於多數的冬季航班。全新航線將由波音 777-200ER 廣體機型執飛，該機型配有 50 席 United Polaris 商務艙座位、24 席豪華經濟艙座位及 202 席聯合經濟艙座位。

舊金山是聯合航空在美國西岸最大的樞紐機場，也是通往亞太地區的門戶。聯合航空每天有逾 200 個航班從舊金山國際機場起飛，將旅客送往全球超過 100 個目的地，往返於 31 個國際城市。

舊金山 航班 機場

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