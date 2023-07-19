英語凌駕學術專業 全教總籲終止雙語政策

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】雙語教學已重挫第一線師生，使得教學品質大打折扣！嘉義縣和睦國小自然老師陳佩瑩19日召開記者會表示，雙語教學恐使得原本輕易釐清的觀念，因為英文增加了學生的負擔，更壓縮到原本課程教授的時間。全教總理事長侯俊良呼籲，雙語政策已造成許多教學現場的亂象，應終止錯誤的雙語政策。

全教總4月前透過公共政策網路參與平台提案表示，雙語政策會讓英文凌駕教學專業，呼籲政府停止雙語政策，最終獲得破萬連署。對此，國發會與教育部聲明表示，已發函提醒縣市政府，教師甄選應以領域科目或專長為優先，為避免偏重英語而忽略專業，也要求教甄簡章應送到國教署檢視。

重創教學品質

侯俊良表示，檢視法制面、國家語言發展、文化認同等面向，錯誤的雙語政策對台灣未來影響深遠，教育部應深入了解教學現場的慘況，勇於徹底檢討，「不能犧牲教育品質以滿足長官對雙語政策的錯誤幻想」。

第一線教學現場的嘉義縣和睦國小自然老師陳佩瑩指出，自然科學教學著重觀察、體驗與閱讀交流等，但檢視自然課程雙語教學的示範影片，流於灌輸科學知識，如教「氧氣」的英文、在魚的各部位上標示英文等，讓原本快速能釐清的基礎知識，現在卻要花上不少時間先熟悉英文。

她強調，自然科學最重要的是學生帶著好奇心發問與討論，使用熟悉的語言才能夠更有效的溝通。陳佩瑩更指出，雙語教學現場會有英語老師參與，但英文老師對自然教學流程不熟悉，還要兼顧學生是否因為英文教學而有隔閡，造成老師與學生雙輸的局面。

英文凌駕教學專業

羅德水更表示，全教總時常接獲教學現場的陳情，如宜蘭公正國小鄭祺怡不僅是音樂教育的專業，還曾到西班牙與法國留學，擁有多語專業，但這樣的教育工作者也在「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」碰壁。

他指出，政府現行有許多雙語教學計畫可以申請，且會有由大學教授擔任計畫主持人，但鄭祺怡直言，在執行雙語計畫教學的過程中，不斷遭到北教大兒童英語教育學系主持人的刁難，由英文專業人士來指導音樂的教學，悖離雙語教學以「學科為主」的精神。

侯俊良表示，要求教育部嚴查嚴懲雙語計畫主持人踐踏教育專業的言行，並呼籲政府應終止錯誤的雙語政策，在看到如此多教育現場的亂象，教育部不應淪為雙語計畫的「發包中心」，滿足政府對雙語國家的錯誤幻想。

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