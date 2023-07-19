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胃癌兇手幽門桿菌除菌新武器 分子檢測克抗生素抗藥性

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
由多中心組成的研究團隊針對幽門螺旋桿菌精準治療的成果登上國際頂尖期刊Lancet封面。左至右分別為台大醫院內科部醫師陳美志及陳介章、國科會生科處長楊台鴻及副主任委員陳儀莊，台大醫院院長吳明賢及內科部教授劉志銘、嘉義基督教醫院主任陳柏岳。記者李青縈／攝影
由多中心組成的研究團隊針對幽門螺旋桿菌精準治療的成果登上國際頂尖期刊Lancet封面。左至右分別為台大醫院內科部醫師陳美志及陳介章、國科會生科處長楊台鴻及副主任委員陳儀莊，台大醫院院長吳明賢及內科部教授劉志銘、嘉義基督教醫院主任陳柏岳。記者李青縈／攝影

幽門桿菌在我國成年人盛行率高達3成，而幽門桿菌更是與胃癌高度相關。台大醫學院內科臨床教授劉志銘表示，沒有感染幽門桿菌就幾乎不會罹患胃癌，但是隨著抗生素抗藥性的增加，傳統除菌法的失敗率提升，因此研究團隊開啟基因分子檢測精準治療，研究成果更在7月登上《刺胳針胃腸肝病》期刊封面。

幽門螺旋桿菌是胃癌以及消化性潰瘍最重要的致病因子，九成的胃癌與幽門桿菌有關。台大醫院長吳明賢說，20年前我國抗生素抗藥性低，幽門桿菌透過經驗給藥，使用抗生素一個禮拜除菌成功率高達九成，但隨著全球都面臨的抗藥性問題，以及新的抗生素少，除菌率下降，因此需要更個人化治療。

劉志銘說，傳統方法會透過細菌培養但成功率低並且需要3到4周，醫療可近性低。再加上，近年已經有研究發現臨床治療失敗與某些基因點突變有關。因此台大與嘉義基督教醫院陳柏岳主任等人共同組成多中心研究團隊，比較使用「抗藥性基因分子檢測技術」以及「傳統細菌培養與敏感性測試」在幽門桿菌第一線與第三線治療的療效差異。

陳柏岳解釋，治療幽門桿菌常用抗生素包含Clarithromy、Amoxicillin、levofloxacin、Metronidazole 、Tetracycline等，通常會選擇2到3種抗生素搭配胃藥作為除菌，但是因為抗藥性恐會影響抗生素效果，分子檢測可以幫治療更精準選擇搭配抗生素。

研究結果顯示，第一線為未曾接受除菌的幽門桿菌感染者，第三線為治療兩次以上沒有成功的感染者。不論是在第一線還是第三線中，分子檢測的除菌率都不亞於傳統藥物敏感檢測（第一線分子86%、傳統87%，第三線分子88%、傳統87%）。

劉志銘表示，研究結果為全球首次證實分子檢測跟傳統敏感性測試一樣有效，並且具有快速、精準、容易推廣等優勢；再加上，抗生素抗藥性為全球問題，因此被選為期刊封面。吳明賢也說，不只幽門桿菌，其他感染症，如肺結核等可能也可以採用分子檢測治療。

劉志銘說，分子檢測需要透過核酸，在新冠疫情之後核酸檢測普及率更高。希望研究成果可以進入臨床應運，並把檢測結果推廣到各醫院。此外，他也說，目前分子檢驗仍需要做胃鏡，希望可以發展更非侵入性的，如糞便檢體。接下來將與團隊研究新機轉、專一性高的藥物，讓幽門桿菌治療可以有更多選項。

抗生素 胃癌

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