公路總局與和潤企業 加碼補助汽車駕訓

公路總局從2019年起推動機車駕訓補助計畫，今年擴大補助4萬名外，為進一步提升民眾參訓誘因，和潤企業合作機車駕訓道安宣導，和潤補助中低收入戶補助機車駕訓費用，總補助金額從去年50萬元，提升至今年的80萬元，一般民眾也提供1300元之駕訓費用補助，全台共500個名額。

公路總局表示，統計至2022年底，經駕訓取得駕照者，違規風險降低56%、肇事風險降低35%。今年年持續辦理補助計畫，補助至駕訓班參訓並取得駕照者每人1300元，共4萬名，另外為提升駕駛人實際道路駕駛技能，亦試辦取得駕照後之機車道路安駕訓練，參加者得額外補助1200元訓練費，名額共2000名。

公路總局說，另為提升民眾參訓意願，各區監理所積極與地方政府、公會及業者合作，透過疊加補助費用、購車優惠及抽獎活動等方式，鼓勵民眾參訓。另今年特別與和潤企業共同合作，推出「機車駕訓道安宣導計畫」，包含一般民眾參加駕訓除政府補助1300元外，和潤企業額外補助1300元的「駕訓疊加補助」，以及補助中低入戶駕訓費用的「中低收入戶全額補助」，還有針對高中職、大專院校或曾經參加駕訓者的「機車駕訓道安影片徵選」，最高獎金高達10萬元。

公路總局副局長張舜清指出，利用教練的引導，實際可以知道道路上的潛在危險狀況、駕駛技巧與防禦觀念，除了機車駕駛訓練政策，各個監理所站也找公協會、企業界，投入資源。和潤針對中低收入戶全額補助，也針對不同族群設計誘因，多元化的規畫，都是後續年度可以擴大參與成效，