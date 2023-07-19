拿了就走好方便 7-11智慧商店「X7」進駐工研院
統一超7-ELEVEN與工研院攜手，開出第七家智慧超商X7。統一超表示，X7為首家不需依附母店經營的智慧商店，更有「拿了就走解決方案（Grab & Go System Service），具備高度整合性、高布建性特色，智慧貨架邁向量產、營運力拚複製，打造智慧商店新時代。
7-ELEVEN在2018年開出首家智慧零售實驗場域X-STORE，並成功將實驗場域中的智能服務擴散到全台超過1600個據點滿足商圈需求，累計吸引超過4000萬人次體驗，而後也以一年一店的速度開出智慧商店。
統一超表示，X7為全台坪數最小的X-STORE，面積僅約10坪，但有超過300項商品，進駐工研院89館宿舍，6月試營運至今已經吸引超過2000人次體驗，回購率也相當高。
統一超也說，X7預估將試未來超商高營運、可獲利的經營模式，有機會進駐無法開獨立店的商業辦公大樓、校園商圈等封閉商圈。
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