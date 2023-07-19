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賈新興：杜蘇芮颱風周六生成機會八成 高壓護體不會往台灣跑

聯合報／ 記者陳智華彭宣雅╱台北即時報導
今仍易有雷陣雨，下午外出應留意天氣變化。本報資料照片
今仍易有雷陣雨，下午外出應留意天氣變化。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，原本觀察20日（周四）至21日（周五）菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為第5號颱風「杜蘇芮」的趨勢，歐洲模式預測時間延後，周六（22日）有八成生成機會。但颱風生成後，可能朝海南島移動，因為台灣有太平洋高壓護體，研判不會往台灣移動。

賈新興指出，杜蘇芮發展後，預測可能往海南島方向走，據美國系集模式預測，7月19日到25日高氣壓比較強，颱風若發展不會往台灣，會往西邊方向走。7月26日到8月1日，颱風季風槽仍在，後期仍有低氣壓發展機會。

賈新興指出，歐洲模式預測19日到23日午後雷雨明顯，東邊南邊水氣較多，受到颱風外圍環流影響，24日後花蓮、台東、恆春雨較大，特別是25日之後台東和恆春雨會很大。

他表示，歐洲系集模式預測，因發展時間比較慢，最新預測周六颱風發展有八成機率；歐洲資料顯示，太平洋高氣壓很強，特別是台灣北邊，台灣被籠罩，颱風如果發展不會來台灣，預測會往海南島、菲律賓等方向移動。

賈新興指出，目前展期資料顯示，7月底到8月25日環境不利降雨，但後期預報不確定性高，需再觀察。

颱風 賈新興 台東

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