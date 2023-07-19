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嘉義縣7月27日萬安46號演習 水上鄉實際演習進防空洞

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣7月27日萬安46號演習，水上鄉將實際演習進防空洞。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣7月27日萬安46號演習，水上鄉將實際演習進防空洞。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義縣7月27日實施萬安46號演習，下午1點30分至2點，實施30分鐘警報發放、疏散避難、交通管制等措施，今年選定水上鄉執行「車停，人就近疏散」，實際進入防空疏散避難設施，要求行駛車輛靠邊停，並帶領民眾進入防空疏散避難設施，實際避難演習。

7月27日萬安演習時，機場、船艦、高鐵及台鐵等均正常行駛，高速公路及快速道路行駛車輛不予管制，但會對交流道實施交通管制，除發放演習警報外，國防部將以「空中威脅告警系統」傳簡訊到管制區域所有行動電話，並在下午2點發送演習結束訊息。

嘉義縣警察局表示，同日下午2點至2點30分，防空警報解除後，嘉義縣將實施30分鐘戰災搶救演練，在水上鄉農會模擬戰災搶救災害救援，並在水上國小模擬開設戰時災民收容救濟站，民眾需配合各項演練管制疏散措施。

嘉義縣政府表示，本次全民防空演習警報發放後，人車一律按規定接受軍、憲、警察及民防人員引導，就近進入防空避難設施處所，或依地形、地物切實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所，都應緊閉門窗、關閉室內燈源，避免人員進出。

嘉義縣警察局表示，演習期間民眾務必遵守管制疏散避難，不聽勸導將依民防法第25條規定處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。可利用全民國防手冊、嘉義縣警察局官網防空疏散避難專區，點選防空疏散避難設施位置Google Map查詢就近防空避難設施位置。

萬安演習 嘉義 警察

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