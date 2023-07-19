台東國際衝浪景點 企業清出7大袋140公斤垃圾

台東金樽海岸景觀美麗，內有漁港及陸連島，也是國際衝浪場域之一，每年吸引不少遊客前往遊憩，但也留下人為垃圾，破壞自然景觀及海洋生態。富邦人壽攜手在地民眾與學校師生等，前往金樽淨灘，清出重達140公斤不該出現的「垃圾」。

富邦人壽指出，清出的垃圾中，以塑膠袋、寶特瓶罐、菸蒂最多，另也有海漂的網具垃圾，花了近3個小時垃圾裝滿7大袋子；這些垃圾很難辨別是民眾直接丟棄沙灘，還是海漂擱淺，但這些垃圾本該就不應出現在海岸，這對海洋無疑是浩劫。

來自富邦人壽、在地居民與學校師生等約50人組成的淨灘團隊，日前前往東河鄉金樽海岸，人手夾子和桶子，在漁港附近及沙灘撿拾垃圾，身體力行灌輸愛護環境和發揮公德心的觀念。清出140公斤的垃圾，也讓參與者直呼「哪來這麼多的垃圾」。

「垃圾流入海洋就是生態浩劫！」參與淨灘的劉姓鄉民說，這些垃圾被帶入海裡中，恐對海洋生態衝擊，這絕對不是大家所樂見，現在海洋生物誤食垃圾情況嚴重，之前看過專家解剖鯨豚，胃裡都是塑膠垃圾，看了實在心痛，真的不要隨意亂丟，會有報應。

長期投入環境永續議題的富邦人壽，持續響應中華民國人壽保險商業同業公會串聯，匯集ESG與USR影響力，與荒野保護協會合作，進行河川廢棄物快篩調查計畫，並執行「為地球保險」海岸淨灘認養，陸續在全國各地舉辦淨灘，盼發揮綠色影響力守護潔淨海洋。

台東縣環保局長郭建成說，這些海岸垃圾，很難辨別是民眾直接丟棄沙灘，還是海漂擱淺，但海漂機會較大，台東海岸除蘭嶼外，東海岸及南迴大武、達仁海岸因海流關係，也是海漂物易靠岸的場域之一，之前淨灘也撿過大陸、日本及菲律賓等地的物品。