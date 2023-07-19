快訊

學生控指導教授長期捏臀、揉胸性騷擾 台大名師遭停聘

科技人的護身符！蘇姿丰與超微同事合照 超大台灣「國民零食」成亮點

花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

台東國際衝浪景點 企業清出7大袋140公斤垃圾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
富邦人壽集結在地力量，在台東金樽海岸清除7大袋、共140公斤的垃圾。圖／讀者提供
富邦人壽集結在地力量，在台東金樽海岸清除7大袋、共140公斤的垃圾。圖／讀者提供

台東金樽海岸景觀美麗，內有漁港及陸連島，也是國際衝浪場域之一，每年吸引不少遊客前往遊憩，但也留下人為垃圾，破壞自然景觀及海洋生態。富邦人壽攜手在地民眾與學校師生等，前往金樽淨灘，清出重達140公斤不該出現的「垃圾」。

富邦人壽指出，清出的垃圾中，以塑膠袋、寶特瓶罐、菸蒂最多，另也有海漂的網具垃圾，花了近3個小時垃圾裝滿7大袋子；這些垃圾很難辨別是民眾直接丟棄沙灘，還是海漂擱淺，但這些垃圾本該就不應出現在海岸，這對海洋無疑是浩劫。

來自富邦人壽、在地居民與學校師生等約50人組成的淨灘團隊，日前前往東河鄉金樽海岸，人手夾子和桶子，在漁港附近及沙灘撿拾垃圾，身體力行灌輸愛護環境和發揮公德心的觀念。清出140公斤的垃圾，也讓參與者直呼「哪來這麼多的垃圾」。

「垃圾流入海洋就是生態浩劫！」參與淨灘的劉姓鄉民說，這些垃圾被帶入海裡中，恐對海洋生態衝擊，這絕對不是大家所樂見，現在海洋生物誤食垃圾情況嚴重，之前看過專家解剖鯨豚，胃裡都是塑膠垃圾，看了實在心痛，真的不要隨意亂丟，會有報應。

長期投入環境永續議題的富邦人壽，持續響應中華民國人壽保險商業同業公會串聯，匯集ESG與USR影響力，與荒野保護協會合作，進行河川廢棄物快篩調查計畫，並執行「為地球保險」海岸淨灘認養，陸續在全國各地舉辦淨灘，盼發揮綠色影響力守護潔淨海洋。

台東縣環保局長郭建成說，這些海岸垃圾，很難辨別是民眾直接丟棄沙灘，還是海漂擱淺，但海漂機會較大，台東海岸除蘭嶼外，東海岸及南迴大武、達仁海岸因海流關係，也是海漂物易靠岸的場域之一，之前淨灘也撿過大陸、日本及菲律賓等地的物品。

台東 沙灘

延伸閱讀

小朋友在沙灘撿到稀有水母！她揭「成雙成對出現特性」真實身份令人好害羞

淨灘提升環保意識 環團：帶民眾看見問題從生活找解方

嘉縣好美里「長出」25公傾沙灘 種樹固沙遇難題

靈鷲山哈佛營 各國青年齊聚福隆淘沙淨灘愛地球

相關新聞

陸生分享來台旅遊必知的10件事 網友：做到第一點都可以玩得盡興

來台灣求學的中國大陸學生，是用什麼樣的角度看台灣？日前有一名陸生在小紅書發文提醒「來台灣旅遊一定要提前知道的10件事情」，引發網友的熱議。

高雄女狂拉狂吐最後吐血撐4天好轉 看新聞才知去冰店吃冰害慘自己

高雄市苓雅區六合路知名冰店發生食物中毒事件，導致44人就醫。昨晚1名黃姓女子在臉書表示，她7月13日開始狂吐、狂拉，叫救...

高雄冰店害集體中毒、網酸「孕婦不吃冰是常識」 婦產醫釋疑

高雄市六合路知名冰店發生顧客集體食物中毒，冰品被檢驗出沙門氏桿菌，已有44人就醫。其中一名受害者…

現在就問會不會放颱風假 彭啟明：真的很想給你翻白眼

菲律賓東方的熱帶擾動最快周五前可能發展成第5號颱風杜蘇芮，不少民眾相當關心。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟...

杜蘇芮颱風周五前恐成形！吳德榮：比泰利強很多 是否侵台需再觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，第5號颱風杜蘇芮周五前有機率發展成形，且將繼續...

恆春半島、台東大雨特報 台北等9縣市恐36度

氣象局上午11:10分針對恆春半島、台東縣山區發布大雨特報，恐下到晚上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦