高雄冰店害集體中毒、網酸「孕婦不吃冰是常識」 婦產醫釋疑

高雄市六合路知名冰店發生顧客集體食物中毒，冰品被檢驗出沙門氏桿菌，已有44人就醫。其中一名受害者為懷孕30周的孕婦，吃冰後出現腹瀉及宮縮等症狀，不少網友在相關新聞底下留言說「懷孕不能吃冰是常識」，婦產科醫師蘇怡寧則在臉書直言說，「自以為先知灼見的這些三姑六婆可以解散了，怎麼會這麼無聊。」

蘇怡寧表示，從高雄市衛生局公布的資料來看，造成沙門氏桿菌感染的元兇應該是配料，不是冰本身。他認這起食物中毒事件裡面，也有民眾沒懷孕但吃完冰更嚴重的，「你怎麼不去嘴為啥單挑孕婦咧？」

他奉勸網友們不要單把孕婦跟冰品連結在一起，然後開始情緒勒索為了寶寶好，什麼東西不能吃。「所以孕婦就只能吃不斷重複高溫殺菌的太空食物包，然後關在無菌室喝實驗室二次過濾水就對了？」

不少網友看完也紛紛留言說，「希望所有爺爺奶奶都都有在看蘇醫師的文章」、「到現在還是一堆活在古代思想的遠古人類」、「喝熱湯不會燙到寶寶嗎？」、「宮縮也沒這麼可怕吧，講得好像宮縮就要流產一樣。」

還有女性朋友表示「喝冷飲也不會怎樣啊～我還喝綠豆湯吃薏仁」、「想當初第一胎吃完心心念念的草莓冰，當晚就落紅準備生了」、「孕期幾乎每天吃冰~燥熱而且孕吐到生，很需要清爽的冰品，吃冰吃到產前，寒流來也照吃！」