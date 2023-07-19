陸生分享來台旅遊必知的10件事 網友：做到第一點都可以玩得盡興

來台灣求學的中國大陸學生，是用什麼樣的角度看台灣？日前有一名陸生在小紅書發文提醒「來台灣旅遊一定要提前知道的10件事情」，引發網友的熱議。

有一名來台四年現住台中的大陸學生，在小紅書上以「來台灣旅遊一定要提前知道的10件事情」為題發文，並下標提醒「答應我，別在台灣做個顯眼包！」她表示有很多人都會說，台灣的風土人情很棒，乾淨的街道，和善健談的店家老闆，但也會有人吐槽說在台灣受到了不公平的對待。

原PO表示，想以自己作為在台灣四年的學生，作為一個幾乎沒有受到過歧視和謾罵不公平對待，想和大家說說看她的想法。如果剛好有人也想要來台灣，希望一切順利的話，記得以下這些提醒，千萬不要成為一個顯眼包(意指：丢人現眼)。

她列舉了10件注意事項： 1. 不要和當地人討論政治相關的敏感話題。 2. 落地先購買悠遊卡，它可使用公車、便利店、區間車火車等等。 3. 記得捷運公車先下後上，切記不可飲食，「老弱病殘」愛心座位，非必要不要坐，搭公車上下車都要刷卡，看到車來要招手，下車前要按鈴。 4. 喜歡收集的人可以帶個小本子，大部分景點和捷運站會有紀念章可蓋，喜歡明信片、小玩意的也不要錯過，台灣文創商品真的很讚！ 5. 台灣的街道上很少有垃圾桶，最好習慣帶個袋子放在包包裡，不可隨便丟路邊，丟垃圾的時候記得要分類。 6. 很多餐廳禁止外帶食物的，如果有沒有喝完的飲料，可以詢問店家是否可以幫忙暫時冰起來。 7. 塑料袋手提袋大多是需要額外收費的，很多手搖店自帶環保杯可以折抵5元，可以的話帶個保冷杯出門。 8. 手扶梯右側是固定的，左側是留給趕時間的快速通道。 9. 在台灣自助餐=吃到飽、手機電話卡的無限流量=手機吃到飽、可自己夾菜稱重量算錢=自助餐、三文魚=鮭魚、地鐵=捷運、出租車=計程車、創口貼=ok蹦、地道=道地。 10. 千萬不要隨便叫台灣女士：台妹，真的不禮貌。

原PO表示，這些都是這次帶爸媽來台灣玩，跟他們所提的注意事項，希望所有來台灣的人都能玩得愉快，能夠體驗更好的風土人情。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「除了台妹，也不要叫什麼灣灣，台灣人一點也不喜歡」、「就是，灣灣本身就是貶義詞了」、「在台灣叫女性為『小姐』是沒事的」、「垃圾桶現在大概就是公園跟捷運或是山上風景區才會有了」、「真的不能談政治議題」、「不管在哪（台灣或大陸），都不要談政治」、「其實全世界都不太適合」、「我覺得只要不談政治，應該都可以玩得很開心的，就是現在很熱，小心中暑」。

不少網友補充提醒「大部分都同意！但博愛座我們大都都還是會坐喔，只是看到需要的人的時候會起來讓座」、「6的話我覺得還好欸，飲料我都直接帶進去」、「自助餐應該不算吃到飽，一些便當店都寫自助餐，夾菜自己來叫自助，最後櫃檯算錢」、「其實自助餐是自己夾菜包便當的地方，吃到飽只會說buffet」，也有網友稱讚原PO「看內容就知道真的很熟悉台灣生活了」、「好棒入境隨俗，大家都能開開心心」。