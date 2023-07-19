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左髖股骨缺血壞死 男子左髖疼、跛行 醫說和這些行為有關

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
患者手術前（左）確診為左髖股骨頭缺血性壞死，右為接受全人工髖關節置換術後。圖／長安醫院提供
患者手術前（左）確診為左髖股骨頭缺血性壞死，右為接受全人工髖關節置換術後。圖／長安醫院提供

1名56歲男性，長期困擾於左髖疼痛、下背痛、左臀疼痛、跛行以及雙腳無法同時踩地等問題，近期疼痛加劇，就醫確診為左髖股骨頭缺血性壞死，接受全人工髖關節置換術後，一個月後順利回到職場，也不再跛行。

長安醫院骨科醫師趙子鎔說，患者起初以為自己只是神經受壓迫所致，但檢查發現，他罹患了左髖股骨頭缺血性壞死，不只骨頭嚴重變形塌陷，導致左腳短了3公分，而且軟骨長期磨損，造成次發性關節炎。

他說，股骨頭缺血性壞死指的是股骨頭血液循環受損，氧分供給失調後導致變形和塌陷，進而影響整個關節的功能。好發於30至50歲的青壯年，原因大致區分為創傷性和非創傷性。創傷性常見為因外傷造成髖關節脫臼或骨折後的血管破壞，非創傷性於常見為酗酒、長期使用過量類固醇或血液相關疾病。

趙子鎔說，因患者股骨頭已嚴重塌陷，故只能置換人工髖關節才能真正解決病人的症狀了。現在人工髖關節材質日益進步，能夠符合長期使用的需求，降低磨損並減少發炎反應，為患者提供了一條重獲新生的途徑。手術後隔日，患者便能夠下床行走，長短腳的問題也解決了，不再跛行。

他說，民眾應限制飲酒、戒酒及避免濫用類固醇藥物，以預防股骨頭缺血性壞死。最重要的是，如果覺得某個關節總是持續疼痛，甚至活動上出現困難，不要忍耐，應及時找醫師檢視，找出疼痛的原因。

長安醫院骨科醫師趙子鎔。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師趙子鎔。圖／長安醫院提供

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