左髖股骨缺血壞死 男子左髖疼、跛行 醫說和這些行為有關

1名56歲男性，長期困擾於左髖疼痛、下背痛、左臀疼痛、跛行以及雙腳無法同時踩地等問題，近期疼痛加劇，就醫確診為左髖股骨頭缺血性壞死，接受全人工髖關節置換術後，一個月後順利回到職場，也不再跛行。

長安醫院骨科醫師趙子鎔說，患者起初以為自己只是神經受壓迫所致，但檢查發現，他罹患了左髖股骨頭缺血性壞死，不只骨頭嚴重變形塌陷，導致左腳短了3公分，而且軟骨長期磨損，造成次發性關節炎。

他說，股骨頭缺血性壞死指的是股骨頭血液循環受損，氧分供給失調後導致變形和塌陷，進而影響整個關節的功能。好發於30至50歲的青壯年，原因大致區分為創傷性和非創傷性。創傷性常見為因外傷造成髖關節脫臼或骨折後的血管破壞，非創傷性於常見為酗酒、長期使用過量類固醇或血液相關疾病。

趙子鎔說，因患者股骨頭已嚴重塌陷，故只能置換人工髖關節才能真正解決病人的症狀了。現在人工髖關節材質日益進步，能夠符合長期使用的需求，降低磨損並減少發炎反應，為患者提供了一條重獲新生的途徑。手術後隔日，患者便能夠下床行走，長短腳的問題也解決了，不再跛行。