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現在就問會不會放颱風假 彭啟明：真的很想給你翻白眼

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險管理開發公司總經理彭啟明指出，菲律賓東方的熱帶擾動可能發展成為颱風，但現在預報仍有相當大分歧。建議等成為颱風再來觀察路徑的參考價值較高。本報資料照片
天氣風險管理開發公司總經理彭啟明指出，菲律賓東方的熱帶擾動可能發展成為颱風，但現在預報仍有相當大分歧。建議等成為颱風再來觀察路徑的參考價值較高。本報資料照片

菲律賓東方的熱帶擾動最快周五前可能發展成第5號颱風杜蘇芮，不少民眾相當關心。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，現在就問哪裡風雨大、會不會放颱風假，「其實真的很想給你翻白眼」。

彭啟明說，菲律賓東方的熱帶擾動，預計一兩天內發展成為熱帶性低氣壓，環境有利於發展成為颱風，目前仍以通過菲律賓呂宋島轉西走的機會較高，但預報上仍有相當大分歧。建議等成為颱風再來觀察路徑的參考價值較高。

彭啟明說，許多朋友拿美國 GFS 模式預測來討論颱風，各種模式都有其特性與準確性，很難用簡單話說誰好誰不好。因為每位預報員心裡面都有一個譜，該如何做判斷，絕對不是看圖說故事。

他指出，這個差異性，就等颱風正式生成再來看，會比較收斂，才有參考價值。「現在就問哪裡風雨大、會不會放颱風假，其實真的很想給你翻白眼~~~」。

颱風假 彭啟明

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