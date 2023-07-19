彭啟明：太平洋高壓影響 今防午後雷陣雨

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，菲律賓東方的熱帶擾動，預計一兩天內發展成為熱帶性低氣壓，環境有利於發展成為颱風，目前仍以通過菲律賓呂宋島轉西走的機會較高，但預報上仍有相當大分歧。建議等成為颱風再來觀察路徑的參考價值較高。

彭啟明指出，泰利颱風已減弱為低壓，對台灣影響趨緩。今日受太平洋高壓影響，仍需注意午後雷陣雨。周日台灣處於高壓邊緣，東南部有陣雨機會。各地山區及西半部仍可能有午後雷陣雨。降雨之餘，留意氣溫或將上升，注意防曬與補充水分。

氣象局指出，今天台灣附近吹偏南風，仍受南方水氣影響，天氣不穩定，花東及南部地區偶有陣雨；其他地區則為多雲到晴，高溫悶熱，午後受熱力作用影響，對流發展旺盛，仍易有雷陣雨，伴隨強陣風、雷擊，尤其中南部地區及各山區有局部大雨發生的機率，下午外出應留意天氣變化，前往山區注意坍方落石及溪水暴漲。

溫度方面，高溫普遍落在32到35度，尤其大台北、台東地區及中南部近山區局部可能來到36度左右，外出請多補充水分避免中暑。

氣象局上午發布高溫橙色資訊，天氣高溫炎熱，今日中午前後台中市地區、高雄市地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、屏東縣地區為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。