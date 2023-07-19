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杜蘇芮颱風周五前恐成形！吳德榮：比泰利強很多 是否侵台需再觀察

聯合報／ 記者楊竣傑╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今日水氣多、局部地區偶有短暫飄雨的機率，花東及恆春半島降雨較明顯。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今日水氣多、局部地區偶有短暫飄雨的機率，花東及恆春半島降雨較明顯。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，第5號颱風杜蘇芮周五前有機率發展成形，且將繼續增強至中度以上，會比「泰利」強很多。但目前歐、美模擬的「不確定性」，研判是否侵台言之過早，需再觀察。

吳德榮指出，菲律賓東方正在發展的熱帶擾動，不論歐洲或美國模式模擬顯示，由於高海溫、風切減小，兩模式皆模擬周五前有機率發展成颱（杜蘇芮），且將繼續增強至中度以上，會比「泰利」強很多。

他表示，歐洲系集模式模擬顯示，其系集平均路徑，與「泰利」的實際路徑類似，由菲律賓東方海面，先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行；系集最右成員觸及台灣，最左成員則通過菲律賓中部，顯示模擬的「不確定性」範圍。

美國系集模式模擬則顯示，其系集平均及各別成員，皆比歐洲模擬偏右，貼近台灣。但以目前歐、美模擬的「不確定性」，研判是否侵台？實屬言之過早，應耐心觀察模式調整。

吳德榮指出，下周一、二(24、25日)熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流才開始對台灣天氣有影響；下周一迎風面東半部降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨的機率，下周二東半部降雨持續，西半部山區有局部短暫雨，擴展至南部平地。

此外，今日水氣多、局部地區偶有短暫飄雨的機率，花東及恆春半島降雨較明顯；大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。

今各地多雲時晴，仍偏熱，各地區平地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部24至37度，東部23至37度。明(20)日水氣漸減，天氣晴朗、偏熱；大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周日(21至23日)水氣減少，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，歐美模擬都指出第5號颱風杜蘇芮周五前有機率發展成形，但目前歐、美模擬的「不確定性」，研判是否侵台言之過早，需再觀察。擷自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，歐美模擬都指出第5號颱風杜蘇芮周五前有機率發展成形，但目前歐、美模擬的「不確定性」，研判是否侵台言之過早，需再觀察。擷自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 颱風

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