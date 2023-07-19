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健康你我他／貼上Slow down 提醒自己別跌跤

聯合報／ 文／樂加（苗栗公館）
我在家門前所栽種的木瓜樹，只有一小盆土壤的滋養，卻能長得一支獨秀、奮發向上。圖／樂加提供
我在家門前所栽種的木瓜樹，只有一小盆土壤的滋養，卻能長得一支獨秀、奮發向上。圖／樂加提供

一個人住，尤其是一個女人自己住，樣樣事情都得自己來，得自己修馬桶、換燈泡、注意門戶安全、處理汽車送修驗車保險事宜…，這些都難不倒我。最潛在危險、最要注意的是「慎防跌跤」。

常聽聞「孤獨死」事件，讓我特別注重身心健康及居家安全。在樓梯間、轉彎處、門檻邊，都貼上自製「Slow down」及「慢」的標語；大門貼上「外出必帶物件檢查單」，該帶的東西、該關的瓦斯、該拔的插頭…，以提醒心急的自己。每天必做增強腿部肌力運動，補充營養保健品，和家人及鄰居保持密切的聯繫與互動。

剛步入獨居生活時，很怕鄰居問我：「妳一個人住嗎?」回答是或不是都不妥。有一句話：「千金難買好房舍；萬金難買好鄰居」，很幸運我居住的社區，鄰居都很良善熱心，碰面會主動打招呼、交流好資訊、分享好東西、幫忙澆水、代收郵包、守望相助外，若遇上抽水肥、抓漏水、修補壁癌、換紗窗、疏通水管等大小工事，也會來相招叫工一起做。讓我的獨居生活，不致有孤立無援之感。

獨居之於我，雖有心情的跌宕，生活上不為人知的苦楚，但就像我在家門前所栽種的木瓜樹，只有一小盆土壤的滋養，卻能長得一支獨秀、奮發向上。雖然不被看好，也能玉樹臨風、開花結果，綻放它的堅毅及翠綠。

鄰居 獨居 馬桶

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