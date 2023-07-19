定期癌症篩檢 守護更年期婦女

國人罹患癌症約8成發生在50歲以後，也是台灣女性平均停經年齡，因此婦女更年期後的癌症篩檢特別重要。

不是人人有更年期症狀

女性更年期不一定會有症狀，據統計，三分之一女性沒有任何感覺，這與體質有關。

更年期症狀每個人的表現都不一樣，不管有沒有症狀，停經後身體會產生很多變化，建議停經後應該定期做身體檢查。

台灣有很好的預防保健方式就是健康檢查，從40歲開始，可利用每3年一次的免費成人健康檢查，接受基本篩檢。

50歲女性可考慮每兩年自費做一次全身性健康檢查，例如：停經後的女性，應注意心臟血管問題，因為停經後沒有荷爾蒙保護，須定期檢查膽固醇、血糖、尿酸等與心臟血管疾病相關的指標，有助於早期發現身體的變化，及早處置。

控制體重 養成運動習慣

停經後女性，新陳代謝變慢，脂肪易堆積，體重易增加，心臟血管疾病的危險也會增加，因此要注意停經後不要讓體重增加太多，且要養成運動習慣。

健行快走是很推崇的運動方式，可強化肌力，對大腦功能也有幫助，可延遲退化及失智症。歐洲研究，更年期女性如果一周至少快走3次、每次30分鐘，可有效降低乳癌、肺癌、大腸癌、子宮內膜癌的死亡率。

善用免費四大癌症篩檢

更年期婦女停經後，建議每兩、三年做一次全身健康檢查，如果發現有不正常的數據結果，再來門診進行重點複檢、追蹤與治療。

可以善用政府提供的免費四大癌症篩檢：

1.乳房X光攝影檢查：45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次。

2.子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，每3年1次。人類乳突病毒HPV檢驗，45歲以上、未接受全子宮切除且6年未接受子宮頸抹片檢查婦女。

3.糞便潛血檢查：50至未滿75歲民眾，每2年1次。

4.口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次。

此外，有鑑於肺癌高居台灣癌症死亡首位，國健署針對高危險群開始進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢。只要具肺癌家族史、重度吸菸史的民眾，可每2年「免費」進行一次肺癌篩檢。

台大醫院從2010年執行癌症篩檢業務到現在，每年都篩檢出100多位癌症患者，大部分是早期，治療後存活率很高，所以早期發現、早期治療很重要。