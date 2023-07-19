2次試管調好身體 「小芯」媽順利圓夢

出生剛滿兩個月的「小芯」，是國健署不孕症試管嬰兒補助方案的第一萬名嬰兒，「小芯」爸爸表示，夫妻晚婚，但結婚時就確定要生兒育女；嘗試過眾多自然生育祕笈，例如白花、紅花拜註生娘娘，或在端午節當天用力做人，均不見成效。透過國健署補助接受試管嬰兒，妻子順利懷孕，「不孕治療是人間註生娘娘」，他高興地說。

在「小芯」爸媽的心中，中華民國生育醫學會理事長、台北榮總婦產部醫師黃貞瑜，更是註生娘娘的代言人，雖然過程辛苦，需接受抽血、驗尿、子宮檢查等，但在黃貞瑜等醫療團隊協助下，終於開花結果。

談起做人辛苦歷程，王先生感觸良多。夫妻嘗試許多自然生孕祕笈，例如，拿著白花、紅花至廟裡祈求註生娘娘，甚至有前輩指點最佳受孕時機，夫妻特地在端午節當天努力「做功課」，依舊不見動靜。夫妻試了一年多，因都屬高齡，心想時間不等人，且無法逆轉，因此決定尋求醫療協助。

黃貞瑜表示，「小芯」媽媽在卅六歲時接受不孕治療，因本身罹患免疫疾病，第一次試管並未成功，在醫病共同努力下，找到原因後讓病情穩定；第二次試管時，心臟、腎臟功能良好，人工生殖順利，終於圓夢。

黃貞瑜說，許多人以為不孕症治療是自動販賣機，「投一個、出來一個」，根本是不切實際的期待，仍應該提早尋求醫療協助；若想要安全懷孕，應該調整好身體狀態，尤其是心腎功能。