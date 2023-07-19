聽新聞
test
0:00 / 0:00

土國雞蛋 驗出第二級致癌物

聯合報／ 記者鄒尚謙彭宣雅／台北報導
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

全台爆發缺蛋危機時，政院專案進口外國雞蛋，衛福部食藥署昨公布首批違規進口雞蛋，卻有五批、重逾十二萬公斤的土耳其雞蛋，檢出不得殘留的致癌物質「硝基呋喃代謝物」；中央畜產會擬向土耳其方求償，估金額超過數百萬元。毒物專家說，硝基呋喃為第二級致癌物質，對人體尚未有致癌實證，料理雞蛋應完全煮熟再食用。

食藥署副署長林金富表示，政府自今年一月起專案進口外國雞蛋，統計至七月十六日，共進口三九七批、總重一一九九二點五七公噸雞蛋，食藥署邊境人員上周首次攔截到品質違規的進口雞蛋，是由中央畜產會所進口的五批土耳其「雞蛋」，總重十二萬七二六○公斤，整體不合格率百分之一點五。

食藥署表示，該批雞蛋被檢出致癌物質「硝基呋喃代謝物」，分別在○點六ppm至五點八ppm之間，國內不准使用此動物抗生素，因此全數退運、銷毀。

中央畜產會執行長陳中興表示，目前有經食藥署到當地進行系統性查核的國家為美國、日本及澳洲；因當初政府專案進口雞蛋，其他開放進口的國家，例如土耳其，並沒有經過我國系統性查核，入關時會經過我國邊境的逐批檢驗。

陳中興解釋，由於今年四月份土國有蛋，且採購費用相對實惠，中央畜產會與民間貿易商才都陸續向土國採購；這次被檢出的禁藥，我國不得使用，代表土國的雞蛋在生產過程中有添加；中央畜產會已不再向土國進口雞蛋，並向土國求償，估計求償金額數百萬元。

農委會畜牧處副處長江文全表示，不管從哪個國家或地區，都要符合檢疫檢驗規定，政府專案進口雞蛋時，我方有好幾個貿易商跟國外賣家接洽；目前進口雞蛋狀況，確實有幾個特定地區國家的進口雞蛋品質不太穩定，進口雞蛋也正在調節中。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，動物試驗證實該抗生素增加癌症罹患風險，但對人體尚未有致癌的實證報告，在世衛組織分類的致癌物質中，列為第二級致癌物質，在台灣、美國、加拿大等多數國家均被禁止使用。他研判土國雞蛋被驗出「硝基呋喃代謝物」，應在養殖過程中，母雞食用含有此抗生素飼料所致。

雞蛋 食藥署 土耳其

延伸閱讀

食藥署：雞蛋供應回穩已無新報驗 可安心選購

畜產會進口土耳其雞蛋檢出可能致癌物 遭攔127公噸

NBA／土耳其中鋒尤爾特塞芬離開熱火 兩年合約轉戰爵士

政府專案進口蛋12萬公斤邊境遭攔 食藥署：整體不合格率1.5%

相關新聞

不孕症擴大補助 2年催生1.1萬嬰

國人普遍晚婚晚育，以致不孕比率逐年增加，國健署自二○二一年七月起擴大不孕症補助，昨天首度公布「做人」成效，斥資卅八億元，...

土國雞蛋 驗出第二級致癌物

全台爆發缺蛋危機時，政院專案進口外國雞蛋，衛福部食藥署昨公布首批違規進口雞蛋，卻有五批、重逾十二萬公斤的土耳其雞蛋，檢出...

44人吃冰食物中毒 店家道歉允賠償

高雄市六合路知名冰店食物中毒受害者如滾雪球愈來愈多，衛生局統計至昨午4時，共44人因症就醫，除要求冰店停業，開罰30萬，...

本土登革熱446例 10年來新高

登革熱疫情持續升溫，疾病管制署統計，上周新增127例本土病例，昨天台南與雲林分別新增17例、4例，今年累計已達446例個...

健康主題館／沉默三兄弟「肝膽胰」 要壞一起壞

● 肝臟是膽汁工廠、膽囊是膽汁倉庫、胰臟助消化控血糖

吃瓜消暑 紅黃西瓜哪個營養？

西瓜甘甜，清涼消暑，不過，該挑黃肉西瓜，還是紅肉西瓜？哪一種比較營養呢？營養師表示，紅西瓜含有豐富的維生素A、Beta胡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦