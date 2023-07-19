土國雞蛋 驗出第二級致癌物

全台爆發缺蛋危機時，政院專案進口外國雞蛋，衛福部食藥署昨公布首批違規進口雞蛋，卻有五批、重逾十二萬公斤的土耳其雞蛋，檢出不得殘留的致癌物質「硝基呋喃代謝物」；中央畜產會擬向土耳其方求償，估金額超過數百萬元。毒物專家說，硝基呋喃為第二級致癌物質，對人體尚未有致癌實證，料理雞蛋應完全煮熟再食用。

食藥署副署長林金富表示，政府自今年一月起專案進口外國雞蛋，統計至七月十六日，共進口三九七批、總重一一九九二點五七公噸雞蛋，食藥署邊境人員上周首次攔截到品質違規的進口雞蛋，是由中央畜產會所進口的五批土耳其「雞蛋」，總重十二萬七二六○公斤，整體不合格率百分之一點五。

食藥署表示，該批雞蛋被檢出致癌物質「硝基呋喃代謝物」，分別在○點六ppm至五點八ppm之間，國內不准使用此動物抗生素，因此全數退運、銷毀。

中央畜產會執行長陳中興表示，目前有經食藥署到當地進行系統性查核的國家為美國、日本及澳洲；因當初政府專案進口雞蛋，其他開放進口的國家，例如土耳其，並沒有經過我國系統性查核，入關時會經過我國邊境的逐批檢驗。

陳中興解釋，由於今年四月份土國有蛋，且採購費用相對實惠，中央畜產會與民間貿易商才都陸續向土國採購；這次被檢出的禁藥，我國不得使用，代表土國的雞蛋在生產過程中有添加；中央畜產會已不再向土國進口雞蛋，並向土國求償，估計求償金額數百萬元。

農委會畜牧處副處長江文全表示，不管從哪個國家或地區，都要符合檢疫檢驗規定，政府專案進口雞蛋時，我方有好幾個貿易商跟國外賣家接洽；目前進口雞蛋狀況，確實有幾個特定地區國家的進口雞蛋品質不太穩定，進口雞蛋也正在調節中。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，動物試驗證實該抗生素增加癌症罹患風險，但對人體尚未有致癌的實證報告，在世衛組織分類的致癌物質中，列為第二級致癌物質，在台灣、美國、加拿大等多數國家均被禁止使用。他研判土國雞蛋被驗出「硝基呋喃代謝物」，應在養殖過程中，母雞食用含有此抗生素飼料所致。