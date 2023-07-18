亞洲換肝之父33歲創台灣首例 陳肇隆：當時冒著被告風險

國內肝臟移植權威醫師陳肇隆今日受邀到台北榮總醫院分享從醫經驗，從完成全亞洲「第一例肝臟移植」手術，到後來受邀到世界各國去培訓當地醫師，救活無數生命，陳肇隆是肝移植的先河，同時也是台灣之光。講座現場許多醫師不斷求教追問醫療建議，他知無不言、傾囊相授，因為「醫療是救人的學問，不該藏私。」

陳肇隆表示，1975年時，他當醫學生的最後一個暑假，揹著藥品和簡單的醫材，到山地醫療服務2個月，走遍了屏東霧台鄉的6個村落，因此激發醫療工作的熱情與使命感。

1984年，亞洲第一例的肝臟移植手術便是在陳肇隆的努力下完成，陳肇隆分享當時的情況，「當時我是冒著被起訴的風險開刀」，採用腦死亡定義，經捐贈者家屬同意，從車禍腦死的年輕人身上取得肝臟，完成台灣首例肝臟移植成功案例，當時他才33歲。後續更促成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本早10年、韓國早12年，至此帶動台灣移植醫學的蓬勃發展。

陳肇隆說，當時台灣市面上連「器官保存液」都沒有，遂從文獻上找到配方，在調劑室裡自行調配；也沒有醫護同仁看過肝臟移植手術，因此每個周末都利用動物實驗，親自訓練出首批的換肝醫療團隊。

不僅如此，陳肇隆1997年也完成亞洲首例「1個肝治療2個病人」的分割肝移植手術。陳肇隆說，1999年，他把高雄榮總勸募的大愛肝臟，分成兩個半肝後，較小的左半移植給台灣小朋友，右半肝台灣剛好沒有適合的成人，立刻送到香港大學醫院，跨海分享同一個肝臟。後續香港也在2010年、2016年回饋肝臟給台灣，挽救2位台灣病患，達到善的循環。

因為陳肇隆在肝臟移植上的高度成就，不僅桃李滿天下，更吸引許多海外病患，來自美國、菲律賓、越南各國的肝移植病患，遠赴來台求醫。陳肇隆也分享，他至今受邀到日本、菲律賓、中國上海、北京等多國，示範活體肝移植手術；國際教育訓練超過30個國家的醫師，總共395位的醫師。

台北榮總醫院院長陳威明表示，陳肇隆30多歲就完成亞洲第一例肝臟移植，難以想像背後需要花多少時間在動物實驗室、手術房內耕耘，如今想到高雄長庚就是出現陳肇隆院長的名字，想到高雄長庚立刻聯想到的就是肝移植權威。