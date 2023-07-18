高市冰店沙門氏菌44人就醫 衛生局擴大專案稽查

高雄市1家冰店發生食物中毒事件並檢出沙門氏桿菌，陸續有消費者出現腸胃道症狀，截至今天下午4時共44人就醫；高雄市衛生局強調絕無拖延處理此案，並擴大啟動冰店專案稽查。

高雄市議員陳美雅今天透過新聞稿表示，民眾購買苓雅區老牌冰店八寶冰後，一家13人中有11人中毒、4人住院，其中有5歲孩童因此血便、昏迷，情況嚴重。

陳美雅指出，第一時間民眾投訴到衛生局，衛生局竟回覆，因只有1人通報屬於個案不予處理，直到該民眾上網詢問是否有同樣症狀受害者，才讓整起事件爆發。

衛生局下午發布新聞稿澄清，13日接獲民眾進線及醫院通報3名病患食用冰品食品中毒通報，隨即啟動稽查，但當天冰店未營業，隔天下午冰店營業衛生局即進場稽查抽驗，並責令停業，17日陸續完成檢驗，依法速查嚴辦。絕無社群媒體指稱1人通報屬於個案不處理情事。

衛生局表示，原在加護病房的5歲病童施以抗生素輸液治療後病況已趨穩定、恢復良好，相關暫時性急重症均已緩解，衛生局持續掌握患者狀況。

為強化冰品業者落實環境衛生安全管理，衛生局今天起擴大啟動轄內冰店專案稽查；有關衍生的消費爭議，市府消保官17日獲報後立刻進行了解，要求業者應即聯繫食用冰品引發不適的消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。

市府表示，消保官今天依衛生局提供聯繫方式，已向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，市府將全力協助處理。

後續如有消費爭議未獲妥適處理，民眾可撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。