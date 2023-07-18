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吃到飽狂吃海鮮 小心痛風危機 營養師授一解方

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。圖／取自饗 A Joy粉專
饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。圖／取自饗 A Joy粉專

頂級自助餐「饗 A Joy」推出最貴吃到飽一人要價3880元，引起熱議，其菜色亮點包括烤雞、帝王蟹、烤肉串、厚切牛排都能盡情享用。時值暑假，不少學生安排來一頓吃到飽犒賞自己，不少吃到飽餐廳都主打蝦、蟹等帶殼海鮮作為賣點。但營養師提醒，帶殼海鮮、肉類、動物性脂肪等若吃太多，恐會造成痛風危機，建議攝入大量高普林值食物後，可多喝水，排掉尿酸。

新光醫院營養師廖淑芬表示，常見會造成尿酸堆積、導致痛風的「高普林值」食物，包括帶殼海鮮、動物性脂肪以及蛋白質，應依照國民建議量，蛋豆魚肉類每天可吃五份，避免過量；飲料則須注意含糖飲料、啤酒等，都會造成痛風危機。

她說，年輕世代因為經濟實惠等原因，喜歡吃到飽，加上有喝含糖飲料與啤酒的習慣，多種高普林飲食加在一起，恐會釀成痛風年輕化的趨勢。臨床上會建議痛風的病人多喝水排出尿酸，短時間內攝取大量高普林的食物，也可透過喝水排出，但盡量不要超過每天2000毫升的建議飲水量。

根據衛福部國健署衛教網站「健康九九+」，痛風是一種急性關節炎，致病原因是尿酸結晶堆積於關節處，引起疼痛、發熱、紅腫現象；導致痛風的因素除了喝酒、高普林不當飲食外，開刀、服用利尿劑或阿斯匹林等藥物也是可能原因。預防方式則包括減少飲酒、少吃內臟及海鮮，以及多喝水、維持生活規律。

痛風 吃到飽 海鮮

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