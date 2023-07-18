長者登革熱症狀不典型 醫提醒注意3大徵兆

南部登革熱疫情未歇，今年國內累計425例本土個案，創近10年同期新高，其中60歲以上者占44%，醫師提醒，長者是登革熱重症危險族群，但症狀不典型，注意嗜睡、噁心、胸口不適等徵兆。

傳染病防治醫療網南區指揮官、成大醫院副院長柯文謙今天在疾管署例行疫報介紹感染登革熱病程注意事項。他說，其實登革熱無症狀感染者多達75%，國際資料顯示，每出現1個有症狀的病人，背後約有3到4名無症狀個案，形成防疫盲點，造成防治上非常大的困擾。

至於25%有症狀感染者，柯文謙說，一般而言，個案在被病蚊叮咬後，大約會經歷4至7天潛伏期，才會進入大約1至10天的高燒、畏寒、骨頭痛、肌肉痠痛等症狀的發燒期，部分病人還會有腸胃道症狀，如噁心、嘔吐、厭食，大約3、4天開始會有皮膚疹，這期間臨床醫師較容易判斷是登革熱。

柯文謙說明，個案經過發燒期後，還不能掉以輕心，因為此時會進入另一個危險期，一般病人危險期僅1到2天，但長者或免疫功能不好的民眾，可能出現休克、出血或器官損傷等狀況，病程一拖延就超過1週，甚至須收治加護病房，才能脫離危險，進入恢復期。

柯文謙表示，15%至20%有症狀感染者屬於輕中度登革熱，重症風險約5%。重症高風險族群包含糖尿病患、腎衰竭、BMI偏高肥胖者、孕婦、嬰兒及老人等，尤其長輩多數是非典型症狀，幾乎很少發燒，較常出現倦怠、胸口不舒服、噁心想吐等類似感冒症狀，真的非常不舒服、就醫時已重症。

柯文謙提醒，近期臨床醫師若發現疑似個案，除進行流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，最好也同步做登革熱NS1篩檢。

至於外界關心的登革熱疫苗發展，柯文謙說，因重複感染登革熱，抗體會有增強現象，這是目前登革熱重症假說，也因此影響疫苗研發，若一次施打多種抗原、誘發多種抗體，後續再感染時反而可能讓臨床症狀更加嚴重，有重症疑慮。