毛巾3天沒洗「如用馬桶擦身體」 醫揭更換頻率：這樣洗才乾淨

你家的毛巾多久沒洗呢？許多人浴後使用完毛巾不見得會隨即清洗。對此，醫師黃軒在臉書分享相關知識，提醒毛巾最好在使用2至3次就要洗，並揭露洗毛巾的正確方法，另外也建議每2至3個月就要更換一條新毛巾。

黃軒醫師表示，毛巾上的細菌數量取決於使用頻率、清洗方式和晾乾環境。一般來說，毛巾上的細菌會隨著使用次數和時間增加，如果不及時清洗和晾乾，可能會造成皮膚感染、過敏或異味。而毛巾上常見的細菌，包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、黴菌，可能會引發腹瀉、皮膚感染、風疹、痤瘡等症狀及呼吸道疾病。

黃軒醫師援引一項美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，毛巾三天沒洗，病菌量就可以達到約8千萬隻，「如同以馬桶擦拭身體一般」，一周沒洗就可能會滋生達上億隻的細菌。因此，專家們建議，毛巾應該「每使用2至3次就要清洗」，且每周至少清洗一次。

清洗時，可用熱水或肥皂水浸泡10分鐘，然後用手揉搓或用洗衣機脫水，最後掛在通風良好的地方晾乾。另外，每個人最好有自己的毛巾，如果有皮膚疾病或私密處清潔，都建議別共用，避免交叉感染、傳染細菌或病毒。

最後，黃軒醫師也提醒，毛巾的更換頻率建議「每2至3個月就更換一條新毛巾」，使用前記得用熱水洗過才乾淨。