颱風杜蘇芮將成形 恐發佈海上警報
台灣第五號颱風杜蘇芮預計會於19、20日成形，但路徑仍有許多變數！中央氣象局簡任技正伍婉華表示，目前海面適合熱帶系統發展，有機會正式生成颱風「杜蘇芮」，但路徑預估仍有分歧。天氣風險預報員歐宗學則說，要是颱風路徑偏北，不排除有海上颱風警報的可能性。
估計19、20日生颱
歐宗學表示，泰利颱風已在17日晚通過海南島北方的雷州半島，將持續往西北西移動，預估登陸廣西沿岸後將逐漸減弱消散。雖然泰利颱風對臺灣沒有直接影響，但低壓帶仍於18日為臺灣帶來不穩定環境及水氣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，由於高海溫、弱風切，兩模式皆模擬明天、20日有機率成颱，為今年第5號颱風杜蘇芮，且將繼續增強至中度以上，比颱風「泰利」強很多。
路徑仍待觀察
伍婉華表示，海面環境適合熱帶系統發展，不過目前杜蘇芮仍處於熱帶雲簇的狀況，有消長的情形。根據觀測資料預測分析，其路徑非常分歧，往西北、往西、甚至往北都有可能，大氣持續變化中。
歐宗學表示，如果杜蘇芮成形，偏北通過巴士海峽，不排除有海上颱風警報的機會；即便路徑偏南，對於臺灣東南部海域、巴士海峽以及臺灣海峽南部從週日開始陸續都會有不小的影響，提醒海上作業的朋友們要持續追蹤杜蘇芮的狀況。
上班日提防雷陣雨
歐宗學說表示，台灣19日開始逐漸脫離低壓帶的影響，迎風面東半部降雨開始減少，但各地依然是午後雷陣雨的天氣型態，而且局部地區的雨勢可能會延續至夜間。他提醒，另外，近期氣溫將再明顯偏高，內陸地區可能再有極端高溫發生，戶外長時間活動要預防熱傷害。
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