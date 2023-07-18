流感疫情降溫重症仍多 未滿10歲女童併發腦炎

疾管署今天表示，雖然類流感門急診就診人次逐漸下降，但流感併發重症通報數尚未明顯下降，並新增1起北部未滿10歲女童併發腦炎重症，提醒家長注意嗜睡、抽搐等神經學症狀。

衛生福利部疾病管制署今天表示，上週新增28例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，為15例男性、13例女性，發病日介於7月2日至7月15日，其中25例未接種本季流感疫苗，26例具慢性病史。

上週也新增9例死亡，年齡介於40多歲至80多歲，為4例男性、5例女性，發病日介於5月29日至7月10日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，監測門急診類流感就診人數，已連續3週下降，但仍高於過去3年同期，對疫情不能掉以輕心，高風險族群也要注意重症發生風險。

疾管署防疫醫師林詠青指出，新增重症個案中有1名北部未滿10歲女童，7月中出現嗜睡、發燒、流鼻水等症狀，當晚就全身抽搐、意識不清，經快篩確定染A型流感，且電腦斷層檢查發現有輕微腦水腫，判斷為流感併發腦炎，收治加護病房，3天後轉到一般病房，目前仍在治療中。

林詠青提醒，年紀較小的孩童得流感後，除可能併發肺炎，若有嗜睡、抽搐等神經學症狀表現，也要注意併發腦炎情況，如有相關症狀務必盡快就醫。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年7月17日，流感併發重症病例累計402例，年齡層以65歲以上長者占50%為多，86%未接種本季流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡85例，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。