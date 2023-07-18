臺中身障照顧者支持服務 照顧路上有人相伴

根據統計，全台灣身心障礙人口數超過118萬，身障家庭的照顧者平均每日照顧時數11.6小時，平均照顧年數13.6年，試想一下，這樣的路有多漫長且艱苦，有86.2 %的人不敢想像未來，有76.6 %擔憂自己年老或離世時身障家人無人接手照顧，另外一項數據則顯示，57.5 %的人最需要有隨時可求助的管道，其次則是喘息服務（43.1%）與經濟上的補助（41.4%），也就是說，適時的協助跟友善的環境，對家庭照顧者來說，更為重要。

為了讓身心障礙者的家庭照顧者能獲得適當照顧資源，臺中市政府社會局補助社團法人臺中市紅十字會辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」，從「看見照顧家人是段艱辛的道路」出發，帶來最有力的支持，共同分擔身障家庭照顧者的負擔。

「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」安排專業講師教導照顧者上下床轉移位技巧。 圖／臺中市政府社會局 提供

照顧者感到無力時，可以向機構提出申請，由紅十字會收案後，以個案管理的服務模式，提供家庭照顧者單一窗口服務，內容包含個案管理、照顧技巧指導、支持團體、心理協談及紓壓休閒活動等，以電訪、當面會談或家訪提供諮詢與關懷、連結外部資源，同時在舉辦活動課程時提供喘息服務，建立家庭照顧者社會參與及心理支持網絡等多項支持性服務，讓照顧者接受服務時，學習照顧技巧、獲得紓壓，更獲得友伴支持，在照顧路上不再孤單。

支持團體-同遊伴桌，以桌遊牌卡作為引導照顧者進行團體工作。 圖／臺中市政府社會局 提供

每每看到家庭照顧者因為不堪長期照顧壓力及疲累而發生悲劇，總是讓人不勝唏噓，為此臺中市政府社會局推出「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」，透過單一窗口服務，服務對象鎖定評估中心或承辦單位評估，有個案管理或照顧者支持與訓練研習需求且為身障者在家照顧家屬，計畫更優先服務照顧35歲以上身心障礙者雙老家庭、家中有一個以上身心障礙者、隔代教養祖父母擔任照顧者或中途致障者家庭照顧者等對象。

癒見咖啡香-正念舒壓活動。 圖／臺中市政府社會局 提供

去(111)年度計畫共服務了個案管理48個家庭、到宅進行居家技巧指導43人、提供心理協談15人(106人次)，辦理支持團體3梯次(18場)、照顧技巧訓練4場(77人次)、舒壓休閒活動6場(87人次)及宣導活動14場等，總服務量高達516人(男性83人、女性433人)，今年將持續推廣服務，讓更多民眾重視家庭照顧者的議題，協助宣導身心障礙者家庭照顧者服務內容，讓環境變得更友善，臺中市社會局也呼籲照顧者們，不必成為孤勇者，有需求，可以撥打諮詢專線04-22222411分機436或加入官方賴群組Line@familycare尋求協助。

臺中市紅十字會家庭照顧者支持服務官方帳號。 圖／臺中市政府社會局 提供

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