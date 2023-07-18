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「賈伯斯病」創新療法 精準滅癌副作用小

中央社／ 高雄18日電

罕見的胰臟神經內分泌腫瘤因蘋果創辦人賈伯斯逝世而受到關注，高醫表示，此疾病創新治療方式是肽受體-放射性核素治療，除可精準殺滅癌細胞外，對正常組織影響也較小。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天開記者會分享肽受體-放射性核素治療（簡稱PRRT），會中有2位病友分享接受該治療心得。

吳小姐是首位在高醫接受PRRT治療病患，她表示，2017年腹瀉長達半年，經檢查確認罹患胰臟的神經內分泌瘤，且轉移到肝臟，經手術切除一半胰臟、部分肝臟、膽囊及脾臟，後續接受PRRT治療，目前腫瘤明顯縮小，狀況良好。

另一名病患44歲宋姓男子說，自己在2021年底健康檢查發現異常，經過診察確診神經內分泌瘤，後續經過4次手術，目前已在高醫接受3次PRRT療程，狀況良好。

高醫副院長吳文正致詞時表示，根據國家衛生研究院統計資料，每10萬人約有3人罹患神經內分泌腫瘤，其中男性較多，好發於50歲以上族群，多數出現在胰臟或小腸等腸胃道器官，但也可能在肺臟、胃部、結直腸等其他部位。

吳文正說，PRRT療法是一種創新的癌症治療方式，主要利用放射性藥物，通過肽體靶向，將放射性物質直接引導至癌細胞、殺滅癌細胞。此療法精準有效，且對正常組織的影響相對較小，獲得多個國家的認可，應用於臨床治療。

高醫胃腸內科主任吳宜珍表示，單次治療約4小時，在治療前一天，護理人員和輻射防護人員會做詳細衛教，帶病人進入輻射防護病房，模擬治療過程。病人要學習並各種可能需要獨立操作的情境，例如自行移除心電圖監視器導線、使用嘔吐袋、處理排泄物等。

高醫核子醫學部主任張晉銓表示，完整PRRT療程要治療4次，每次治療間隔2個月。治療原理是把帶有放射性的藥物（好比一顆特定的棒球），丟到表現肽受體的腫瘤細胞上（好比捕手手套）。當捕手手套接到了帶有輻射的棒球，可以將輻射能量導入腫瘤細胞，達到摧毀腫瘤的目的。

腫瘤 高醫 輻射

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