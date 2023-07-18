快訊

高中生到河邊玩水抓7隻怪蟹回家 一查竟是「地球全新物種」登上國際期刊

下班小心！19縣市豪大雨特報 6縣市慎防大雷雨

失智翁捐上億房產惹議 行天宮發千字聲明回應了

杜蘇芮颱風最快周四生成 下周一恐雨襲東台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年第5號颱風「杜蘇芮」可能路徑為下周一、周二通過菲律賓北部，屆時將為東台灣帶來水氣。本報資料照片
今年第5號颱風「杜蘇芮」可能路徑為下周一、周二通過菲律賓北部，屆時將為東台灣帶來水氣。本報資料照片

今年第4號颱風「泰利」逐漸遠離台灣，另一熱帶系統於菲律賓東南方海面發展。中央氣象局表示，最快周四逐漸發展為熱帶性低氣壓或今年第5號颱風「杜蘇芮」，可能路徑為下周一、周二通過菲律賓北部，屆時將為東台灣帶來水氣，位置不排除比泰利更接近台灣，強度也更強，但仍須觀察。

氣象局預報員劉宇其表示，熱帶系統目前還在發展中，仍只是較大低壓帶，預計周四前後逐漸發展成熱帶性低氣壓或颱風，最可能路徑是在下周一、周二通過菲律賓北部，屆時位置相對接近台灣，水氣將為台灣東半部帶來短暫雨，西半部位處背風面影響不大，但仍要留意午後雷陣雨。另外，雖然目前預估強度為輕度，但不排除進入南海會變更強。

劉宇其指出，明天水氣偏多，東南部、南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，其中中南部近山區有較大雨勢。周四到周日水氣偏少，各地為多雲到晴天氣，迎風面東南部地區及恆春半島有零星陣雨，午後西半部地區有雷陣雨。下周一、周二東半部水氣就會增多。

溫度方面，他表示，未來一周各地持續高溫炎熱，明天各地皆有33度以上，北部地區及內陸有機會來到35度。下周一、周二東半部因水氣增多有望降溫至32度，但西半部仍有35、36度高溫。另外，明天中南部、台東地區、澎湖及金門，周四南部地區、恆春及澎湖地區要留意長浪。

颱風 菲律賓 高溫

延伸閱讀

賈新興：第5號颱風杜蘇芮估周四周五生成 可能朝香港廈門行進

彭啟明：杜蘇芮可能比泰利更接近台灣 路徑分析曝

第5號颱風杜蘇芮最快明天形成 吳德榮：比泰利強

NBA／克拉克森決定出征世界盃 盼助菲律賓突破小組賽

相關新聞

16：29花蓮規模4.2地震 最大震度4級

中央氣象局表示，今天下午4點29分花蓮發生芮氏規模4.2地震，最大震度4級，位置於北緯23.88度，東經121.45度，...

影／吃冰中毒累計34人 網怒改Google Map冰店名「烙賽」

高雄六合路知名冰店疑食材汙染，顧客12日吃完剉冰後紛紛腸胃不適，高雄市衛生局至今午統計，共有34人因症就醫，這起事件引犯...

土耳其蛋檢出禁藥硝基呋喃 畜產會擬向對方求償數百萬

今年上半年，國內缺蛋嚴重，農委會啟動專案進口雞蛋平抑物價解蛋荒，但食藥署在邊境公布有5批土耳其雞蛋含硝基呋喃代謝物，12...

賈新興：第5號颱風杜蘇芮估周四周五生成 可能朝香港廈門行進

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察20日（周四）...

19縣市大雨特報恐下到晚上 花蓮大雷雨、山區暴雨

氣象局下午13:45發布大雨特報，範圍從北到南，包括北北基及高雄、花東等共 19縣市，恐下到晚上。

下班注意！本島19縣市豪雨特報 6縣市慎防大雷雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對本島19縣市發布豪雨特報，其中花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦