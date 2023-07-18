杜蘇芮颱風最快周四生成 下周一恐雨襲東台灣

今年第4號颱風「泰利」逐漸遠離台灣，另一熱帶系統於菲律賓東南方海面發展。中央氣象局表示，最快周四逐漸發展為熱帶性低氣壓或今年第5號颱風「杜蘇芮」，可能路徑為下周一、周二通過菲律賓北部，屆時將為東台灣帶來水氣，位置不排除比泰利更接近台灣，強度也更強，但仍須觀察。

氣象局預報員劉宇其表示，熱帶系統目前還在發展中，仍只是較大低壓帶，預計周四前後逐漸發展成熱帶性低氣壓或颱風，最可能路徑是在下周一、周二通過菲律賓北部，屆時位置相對接近台灣，水氣將為台灣東半部帶來短暫雨，西半部位處背風面影響不大，但仍要留意午後雷陣雨。另外，雖然目前預估強度為輕度，但不排除進入南海會變更強。

劉宇其指出，明天水氣偏多，東南部、南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，其中中南部近山區有較大雨勢。周四到周日水氣偏少，各地為多雲到晴天氣，迎風面東南部地區及恆春半島有零星陣雨，午後西半部地區有雷陣雨。下周一、周二東半部水氣就會增多。

溫度方面，他表示，未來一周各地持續高溫炎熱，明天各地皆有33度以上，北部地區及內陸有機會來到35度。下周一、周二東半部因水氣增多有望降溫至32度，但西半部仍有35、36度高溫。另外，明天中南部、台東地區、澎湖及金門，周四南部地區、恆春及澎湖地區要留意長浪。