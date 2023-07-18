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下班小心！19縣市豪大雨特報 6縣市慎防大雷雨

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下班注意！本島19縣市豪雨特報 6縣市慎防大雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局針對本島19縣市發布豪雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對本島19縣市發布豪雨特報。圖／氣象局提供

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對本島19縣市發布豪雨特報，其中花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率。另也發布大雷雨訊息，台東縣、花蓮縣預計持續至傍晚5點15分；彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣則持續至5點45分。

氣象局發布豪雨特報，預計持續至今天晚間，豪雨地區為花蓮縣山區；大雨地區包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象局也發布大雷雨即時訊息，台東縣、花蓮縣將持續至傍晚5點15分；彰化縣、台中市、南投縣、雲林縣則持續至5點45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

花蓮 豪雨

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