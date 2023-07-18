登革熱累計425本土病例 創10年同期新高

疾管署今天表示，上週新增127例登革熱本土病例，今年本土病例累計已有425例，是近10年同期最高，且目前病例通報趨勢仍在上升；病例中大於60歲者占44%，較歷年高。

衛生福利部疾病管制署今天表示，國內7月11日至17日新增127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市95例、雲林縣23例、高雄市7例及台中市2例；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中75例男性、52例女性，發病日介於6月21日至7月17日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，登革熱本土疫情升溫，今年本土病例累計已達425例，是近10年同期最高；今年大於60歲病患占比達44%，較歷年高，重症病例累計6例；且社區有第1和第2型病毒，須注意警示徵象及出血徵兆。

各區疫情方面，李佳琳說，台南市以仁德區、東區、永康區為主要疫情群聚區，此外北區公園里及周邊里別與歸仁區也出現群聚疫情，新增個案多與群聚區有關聯，但分布里別向外擴，且有感染源待釐清個案出現，顯示台南疫情持續發生中，且有外擴現象。

雲林縣部分，李佳琳說，上週新增古坑鄉19例、斗六市3例及台西鄉1例，其中台西鄉是新增地區；病例均與古坑鄉荷苞村與水碓村周邊疫情群聚區有關。台中市則新增2起病例，其中1例有雲林地區活動史，另1例與台南市有關。

高雄市部分，李佳琳表示，鳳山區新增職場群聚疫情，檢出為第2型病毒；阿蓮區也新增群聚疫情，雖多數個案具有台南市活動史，仍不排除當地感染風險。

疾管署表示，今年各國登革熱疫情都比近3、4年同期更高。近期南高屏及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，須持續加強孳生源清除；為盡速控制疫情，降低病媒蚊密度，衛生單位持續在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，呼籲民眾配合。