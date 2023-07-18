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寶島眼鏡攜手台灣設計師 潮酷聯名讓你Be yourself

文／ 寶島眼鏡提供

台灣本土眼鏡品牌「寶島眼鏡」，在地深耕40餘年，可說是大家成長過程中的共同記憶。除了持續設計與製造出優良的眼鏡外，「寶島眼鏡」也關注台灣新生代設計軟實力，並以具體行動支持台灣設計產業。今年首次跨界合作台灣本土設計師，推出設計師聯名款眼鏡，並在7/17於松山文創園區舉辦新品上市記者會，宣告代表獨特風格的設計師聯名款眼鏡將於7/19正式上市。現場邀請到馬來貘、KINGJUN、小高潮色計事務所和包大山四位台灣本土設計師一同出席發表會。

「寶島眼鏡」首次跨界合作台灣本土設計師，推出設計師聯名款眼鏡。 圖／寶島眼鏡提供
「寶島眼鏡」首次跨界合作台灣本土設計師，推出設計師聯名款眼鏡。 圖／寶島眼鏡提供

人氣設計師馬來貘、包大山、KINGJUN、小高潮色計事務所躍上寶島眼鏡鏡框
超人氣設計師圖案躍上眼鏡鏡框，在日常生活中和設計結合，讓配戴眼鏡也能彰顯自我風格be yourself!「馬來貘」作品以黑白線條呈現，喜愛把生活瑣事描繪的鉅細靡遺；這次聯名「寶島眼鏡」，把生活的幽默融入日常配戴的鏡框上，讓眼鏡直接詮釋了每日的心情。主打款為飛官款的鏡框，鏡腳側邊和鼻墊部分印有馬來貘圖案，每個細節都不馬虎。

「馬來貘」作品以黑白線條呈現，喜愛把生活瑣事描繪的鉅細靡遺。 圖／寶島眼鏡提供
「馬來貘」作品以黑白線條呈現，喜愛把生活瑣事描繪的鉅細靡遺。 圖／寶島眼鏡提供

包大山的代表作熊超人則是直接趴臥在鏡框上，讓每天繁忙的日子都有熊超人陪你療癒一下。擅長運用鮮明色彩的KINGJUN，其主打款BT天線造型的鏡框設計，低調又保有獨特風格。小高潮色計事務所主打款特色為可以更換的磁吸式及墨鏡片設計，適合每日變換時尚造型。四位設計師聯名款眼鏡除了巧妙融合了設計師的特色與巧思，更讓配戴眼鏡成為一件展現自我風格的事!

包大山的代表作熊超人則是直接趴臥在鏡框上，讓每天繁忙的日子都有熊超人陪你療癒一下。 圖／寶島眼鏡提供
包大山的代表作熊超人則是直接趴臥在鏡框上，讓每天繁忙的日子都有熊超人陪你療癒一下。 圖／寶島眼鏡提供

擅長運用鮮明色彩的KINGJUN，其主打款BT天線造型的鏡框設計，低調又保有獨特風格。 圖／寶島眼鏡提供
擅長運用鮮明色彩的KINGJUN，其主打款BT天線造型的鏡框設計，低調又保有獨特風格。 圖／寶島眼鏡提供

小高潮色計事務所主打款特色為可以更換的磁吸式及墨鏡片設計，適合每日變換時尚造型。 圖／寶島眼鏡提供
小高潮色計事務所主打款特色為可以更換的磁吸式及墨鏡片設計，適合每日變換時尚造型。 圖／寶島眼鏡提供

植物提煉環保材質鏡框 讓戴眼鏡愛地球又展現自我風格
環保永續是當今世代重要的議題，這次「寶島眼鏡」特別推出了台灣設計師聯名系列環保材質鏡框，以響應社會上的ESG環保趨勢。鏡框所使用的環保永續材質系列膠框，皆為植物提煉的環保材質，其具有對環境友善及低污染特性。此次特別於記者會中規劃環保展示區，展出從眼鏡製作的原料到成品以及環保概念。

除此之外，「寶島眼鏡」這次更設計出限定的設計師聯名款周邊，凡購買設計師聯名款，即贈送再生筆記本、環保購物袋、眼鏡盒及眼鏡布，另外還有側背包和超音波清洗機等周邊也令人愛不釋手。所有周邊商品上皆印有設計師代表性圖案，無論是眼鏡或周邊商品，都能輕鬆展現環保愛地球與個人獨特風格。

超人氣設計師圖案躍上眼鏡鏡框，在日常生活中和設計結合，讓配戴眼鏡也能彰顯自我風格be yourself! 圖／寶島眼鏡提供
超人氣設計師圖案躍上眼鏡鏡框，在日常生活中和設計結合，讓配戴眼鏡也能彰顯自我風格be yourself! 圖／寶島眼鏡提供

讓在地設計藝術向下扎根 寶島眼鏡提供設計競賽獎金廣邀各方好手
除了和知名設計師聯名，「寶島眼鏡」更希望讓在地設計藝術向下培育，培養下一代設計師。「寶島眼鏡」總經理蔡宜珊表示，「寶島眼鏡」愛台灣設計、愛台灣土地、愛台灣下一代，希望能藉由此機會培育台灣在地學子，創造更多展現自我特色的機會。

這次特別在記者會中公布「寶島眼鏡給你年輕帥勁」，是一個針對全台高中大生所舉辦的藝術競賽，「寶島眼鏡」提供設計競賽獎金鼓勵台灣設計藝術學子，並捐出全台門市銷售台灣設計師聯名系列1980配到好營收的1%成為培育獎金。記者會中更邀請到城市科技大學校長馮美瑜、台藝大系主任等貴賓出席，讓雙邊一同展現提升台灣設計實力的決心。競賽活動將於九月展開。

「寶島眼鏡」持續設計和做出高品質、質感的眼鏡產品，更長期關注台灣這塊土地上的人、事、物，期待藉由今日的機會，看到台灣這塊土地上更多精彩的故事。

「寶島眼鏡」提供設計競賽獎金鼓勵台灣設計藝術學子。 圖／寶島眼鏡提供
「寶島眼鏡」提供設計競賽獎金鼓勵台灣設計藝術學子。 圖／寶島眼鏡提供

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