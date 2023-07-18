寶島眼鏡攜手台灣設計師 潮酷聯名讓你Be yourself

台灣本土眼鏡品牌「寶島眼鏡」，在地深耕40餘年，可說是大家成長過程中的共同記憶。除了持續設計與製造出優良的眼鏡外，「寶島眼鏡」也關注台灣新生代設計軟實力，並以具體行動支持台灣設計產業。今年首次跨界合作台灣本土設計師，推出設計師聯名款眼鏡，並在7/17於松山文創園區舉辦新品上市記者會，宣告代表獨特風格的設計師聯名款眼鏡將於7/19正式上市。現場邀請到馬來貘、KINGJUN、小高潮色計事務所和包大山四位台灣本土設計師一同出席發表會。

「寶島眼鏡」首次跨界合作台灣本土設計師，推出設計師聯名款眼鏡。 圖／寶島眼鏡提供

人氣設計師馬來貘、包大山、KINGJUN、小高潮色計事務所躍上寶島眼鏡鏡框超人氣設計師圖案躍上眼鏡鏡框，在日常生活中和設計結合，讓配戴眼鏡也能彰顯自我風格be yourself!「馬來貘」作品以黑白線條呈現，喜愛把生活瑣事描繪的鉅細靡遺；這次聯名「寶島眼鏡」，把生活的幽默融入日常配戴的鏡框上，讓眼鏡直接詮釋了每日的心情。主打款為飛官款的鏡框，鏡腳側邊和鼻墊部分印有馬來貘圖案，每個細節都不馬虎。

「馬來貘」作品以黑白線條呈現，喜愛把生活瑣事描繪的鉅細靡遺。 圖／寶島眼鏡提供

包大山的代表作熊超人則是直接趴臥在鏡框上，讓每天繁忙的日子都有熊超人陪你療癒一下。擅長運用鮮明色彩的KINGJUN，其主打款BT天線造型的鏡框設計，低調又保有獨特風格。小高潮色計事務所主打款特色為可以更換的磁吸式及墨鏡片設計，適合每日變換時尚造型。四位設計師聯名款眼鏡除了巧妙融合了設計師的特色與巧思，更讓配戴眼鏡成為一件展現自我風格的事!

包大山的代表作熊超人則是直接趴臥在鏡框上，讓每天繁忙的日子都有熊超人陪你療癒一下。 圖／寶島眼鏡提供

擅長運用鮮明色彩的KINGJUN，其主打款BT天線造型的鏡框設計，低調又保有獨特風格。 圖／寶島眼鏡提供

小高潮色計事務所主打款特色為可以更換的磁吸式及墨鏡片設計，適合每日變換時尚造型。 圖／寶島眼鏡提供

植物提煉環保材質鏡框 讓戴眼鏡愛地球又展現自我風格環保永續是當今世代重要的議題，這次「寶島眼鏡」特別推出了台灣設計師聯名系列環保材質鏡框，以響應社會上的ESG環保趨勢。鏡框所使用的環保永續材質系列膠框，皆為植物提煉的環保材質，其具有對環境友善及低污染特性。此次特別於記者會中規劃環保展示區，展出從眼鏡製作的原料到成品以及環保概念。

除此之外，「寶島眼鏡」這次更設計出限定的設計師聯名款周邊，凡購買設計師聯名款，即贈送再生筆記本、環保購物袋、眼鏡盒及眼鏡布，另外還有側背包和超音波清洗機等周邊也令人愛不釋手。所有周邊商品上皆印有設計師代表性圖案，無論是眼鏡或周邊商品，都能輕鬆展現環保愛地球與個人獨特風格。

超人氣設計師圖案躍上眼鏡鏡框，在日常生活中和設計結合，讓配戴眼鏡也能彰顯自我風格be yourself! 圖／寶島眼鏡提供

讓在地設計藝術向下扎根 寶島眼鏡提供設計競賽獎金廣邀各方好手除了和知名設計師聯名，「寶島眼鏡」更希望讓在地設計藝術向下培育，培養下一代設計師。「寶島眼鏡」總經理蔡宜珊表示，「寶島眼鏡」愛台灣設計、愛台灣土地、愛台灣下一代，希望能藉由此機會培育台灣在地學子，創造更多展現自我特色的機會。

這次特別在記者會中公布「寶島眼鏡給你年輕帥勁」，是一個針對全台高中大生所舉辦的藝術競賽，「寶島眼鏡」提供設計競賽獎金鼓勵台灣設計藝術學子，並捐出全台門市銷售台灣設計師聯名系列1980配到好營收的1%成為培育獎金。記者會中更邀請到城市科技大學校長馮美瑜、台藝大系主任等貴賓出席，讓雙邊一同展現提升台灣設計實力的決心。競賽活動將於九月展開。

「寶島眼鏡」持續設計和做出高品質、質感的眼鏡產品，更長期關注台灣這塊土地上的人、事、物，期待藉由今日的機會，看到台灣這塊土地上更多精彩的故事。