健保總額成長不足5% 醫界憂疫後健康投資力道

國發會昨天公布，113年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍成長率2.621%至4.7%，雖上限創4年新高，但衛福部版本的5%落空，醫界擔憂總額成長率不足，恐影響疫後健康投資力道。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額，衛福部經研議「健保醫療服務成本指數改變率」（MCPI）推估維持舊制，日前送出的版本是明年健保總額成長率高推估為5%、低推估2.621%，健保總額介於新台幣8581億元至8750億元。

國發會考量物價上漲、人口老化等影響，仍決定將成長率上限訂在4.7%，新光醫院副院長洪子仁告訴中央社記者，衛福部提出5%方案是通盤考量過物價指數、醫療機構照護資源及新藥新科技等層面，國發會作為統籌國家發展方向機構，最終仍選擇調降總額高推估，「真的有點可惜。」

洪子仁提到，世界衛生組織（WHO）近期不斷提醒各國，COVID-19疫後應提高醫療投資，建構堅韌公衛及醫療體系，後疫情時代對於醫療投資，是對人命價值的重視；以疫後台灣為例，正面臨著急診壅塞、醫事人員離職潮，現在正是重要轉折點，「其實醫院都有床，但沒有醫護人力，所以開不了床。」

醫療院所難以改善醫護人員工資，造成惡性循環，洪子仁說，癌症新藥新科技無法及時納入健保、健保適應症無法繼續擴大等，這些問題反映著台灣健保總額成長率長期不足，國家發展應將民眾健康價值擺在第1位，並考量未來5至10年健康指標如何追上先進國家水準，如健康平均餘命等。

「醫療是投資，不是成本。」洪子仁表示，台灣經常性醫療保健支出長年落後韓國，未來每年健保總額成長率都要高於5%以上，才可能在5年內趕上。今年7月急診及藥費部分負擔調整後，台灣民眾已可理解使用者付費概念，希望今年9月健保會總額協商能站在投資角度，討論健康台灣議題。

中華民國基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然提到，台灣健保可能是全世界相同服務水準最便宜，卻受健保總額框架，每年僅些微成長，導致台灣醫療費用占國內生產毛額（GDP）比率過低 ，正逢疫後時代，不再有特別預算照顧染疫不適民眾，擔心健保點值降低，「醫療投資不是浪費。」