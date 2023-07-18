3年38起平交道事故釀16死 台鐵遠端傳輸光纖化完工

台鐵去年總計發生13起平交道事故，2021年也有14件、2020年21件，總計造成16死14傷。台鐵局「鐵路行車安全改善6年計畫」，以光纖取代傳統金屬電纜於今年4月完工，總計完成1085公里，可提供較高速且穩定的通訊傳輸品質，配合平交道影像遠端即時回放、人工智能分析辨識等功能，減少平交道事故。

台鐵局表示，2018年起於正線上尚未有紅外線自動偵測系統的其他260處平交道，安裝「平交道障礙物自動偵測系統」，改採熱感應與雷達偵測，即時反應以降低事故發生率。今年4月也完成環島平交道遠端監視傳輸光纖化工程，耗資2億元完成1085公里，讓CCTV及平交道設備故障傳輸速度更快。

台鐵平交道共有418處，其中支線以外的縱貫線共有375處。台鐵局指出，平交道遠端監視傳輸光纖化工程總計完成骨幹交換器175組，區域交換器675台，肩負環島鐵路平交道安全設備，號誌聯鎖及中央行車控制系統通訊及傳輸，今年上半年平交道遮斷桿撞損事件已較去年同期減少19件。

此外，台鐵局表示，「台鐵電務智慧化提升計畫」預計2027年完成更新整體號誌基礎設施，屆時支線平交道將全面光纖化，並由軌道電路改採計軸電路，提升準確性。