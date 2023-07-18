食藥署：雞蛋供應回穩已無新報驗 可安心選購

食藥署今天公布進口雞蛋相關邊境查驗指出，其中5批土耳其雞蛋檢出禁用藥物，約127公噸遭攔截；隨國內雞蛋供應量回穩，已沒有業者申請報驗，進口雞蛋的違規比例仍低，國人可安心選購。

今年初因應國內缺蛋危機，行政院農業委員會啟動專案進口，截至7月16日，中央畜產會總計從美國、澳洲等9個國家進口397批雞蛋、共1萬1992.57公噸。衛生福利部食品藥物管理署統計，以土耳其輸入160批最多，若就重量則是巴西5007.27公噸最高。

食藥署今天公布相關邊境輸入查驗情形，總檢驗比率為84.13%，其中5批土耳其雞蛋被檢出有致癌疑慮的硝基呋喃代謝物，違反不得檢出標準，全數約127.62公噸遭邊境攔截，沒流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，硝基呋喃代謝物對人體有致癌疑慮，在台灣的檢驗標準為不得檢出，但每個國家氣候環境與國情不同，某些國家可能有使用需求。

據食藥署提供資料，硝基呋喃類藥物為廣效性抗菌劑，於動物體內會快速代謝，其代謝物與蛋白質結合成穩定的硝基呋喃代謝物。這次檢出的硝基呋喃代謝物種類為3-amino-2-oxazolidinone（AOZ），世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究中心（IARC）列為「無法歸類為致癌物」。

雖然目前尚無足夠證據證明硝基呋喃類藥物對人體具有致癌性，林金富強調，但其致癌性及致基因突變性風險仍不可忽視，為避免硝基呋喃類藥物對人類健康造成危害，歐盟、美國及台灣等國家皆已公告禁止使用於產食動物。

他指出，隨國內雞蛋供應量回穩，已沒有業者向食藥署申請報驗，這次進口雞蛋的違規比例仍低，國人選購市面雞蛋時可放心。